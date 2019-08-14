"Оксамитовий сезон" на Азові: як заощадити і максимально оздоровитися

Якщо ви не встигли відгуляти відпустку влітку – не варто впадати у відчай: попереду – "оксамитовий сезон". Усупереч стереотипам, відпочинок на початку осені не тільки нічим не поступається липневому, але і має ряд істотних переваг. Причому діє це правило як для зарубіжних, так і для українських курортів.

Про те, чим гарний відпочинок у другій половині серпня-вересні на узбережжі Азовського моря – читайте далі.

Вільні пляжі і низькі ціни

У другій половині серпня і особливо – у вересні потік туристів на курорти Азовського моря знижується. А це означає, що з пошуком шезлонга на пляжі проблем у відпочиваючих в "оксамитовий сезон" не буде.

Зниження кількості туристыв також дозволяє відшукати місце для відпочинку без необхідності бронювати його завчасно. Вільних номеріву приватних пансіонатах і готелях стає більше, вибір – ширший, а ціни – нижчі.

Так, наприклад, на одній із баз відпочинку у курортному селищі Мелекіно Мангушського району Донецької області, вартість відпочинку з початком "оксамитового сезону" знижується аж на третину. При цьому всі переваги відпустки, проведеної на цій базі відпочинку – як то аніматори для дітей, чистий пляж, який перебуває під цілодобовою охороною і обладнаний усім необхідним як для любителів поніжитися на сонечку, так і для шанувальників пляжних розваг, можливість формування індивідуального меню і широкий спектр послуг з оздоровлення – залишаються такими ж доступними, як і у так званий "високий сезон".

До речі, заощадити у цей період можна навіть при відвідуванні ринків: і без того невисокі ціни курортів Азовського узбережжя у вересні знижуються ще більше.

Відпочинок, який підходить всім

Медики запевняють: відпочинок на морі в "оксамитовий сезон" - найбільш корисний і безпечний. Під палючими променями липневого сонця небезпечно довго перебувати навіть повністю здоровим людям. А вже тим, хто страждає від серцево-судинних захворювань, проблем з дихальними шляхами і шкірою, астматикам і алергікам це протипоказано взагалі.

Інша справа – лагідне сонце на початку осені. Вода ще залишається теплою, а ось ризик обгоріти – знижується. Та й корисні мікрочастинки морської води в повітрі приносять набагато більшу користь. Справа в тому, що під час туристичного напливу у процесі випарів верхнього шару води і подальшого вдихання крихітних крапель з повітря, у легені потрапляють не тільки корисні мінерали, але і мікрочастинки шкіри людей, що купаються, залишки їжі і косметичних засобів і навіть відходів. Відповідно зменшення кількості відпочиваючих знижує і кількість сторонніх домішок у цілющому морському повітрі.

Саме тому лікарі рекомендують з метою оздоровлення вирушати на море саме під час "оксамитового сезону". Особливо корисним такий відпочинок буде для тих, у кого є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, -опорно-руховим апаратом і дихальною системою, проблемами шкіри і гайморитом. Зокрема, цей період якомога краще підходить для оздоровлення дітей: відсутність разючого контрасту між температурою води і повітря лише посилить цілющу силу моря.

Відсутність акліматизації

Незважаючи на те, що м'якший порівняно з найбільш популярними зарубіжними курортами клімат Азовського моря у здорових людей практично не викликає акліматизації – дітям і людям, що мають проблеми зі здоров'ям ця напасть все ж здатна зіпсувати відпочинок навіть тут. Різка зміна клімату може навіть викликати загострення хронічних недуг.

А ось в "оксамитовий сезон" небезпека ускладнень внаслідок акліматизації наближається до нуля. Особливо це стосується курортів Азовського моря, де клімат для українців і так максимально блилзький до рідного.

До речі, медики радять їздити на відпочинок не менше ніж на два тижні. Цього часу достатньо, щоб знизити ризик захворювань дихальних шляхів на цілий рік. А комфортні погодні умови дозволять сповна насолодитися кожною хвилиною довгоочікуваної відпустки.

Відпочинок для нервової системи

Практично кожен українець сьогодні живе в стані перманентного нервового стресу. Економічні труднощі, політичні протистояння, війна на Сході України – все це не дає розслабитися в повній мірі навіть умовно аполітичним громадянам нашої країни.

Заспокоїти нерви і навіть підлікувати проблеми з нервовою системою, відновитися після стресу і зміцнити імунітет найкраще допоможе осінній відпочинок на Азовському морі. Принаймні, у цьому переконані невропатологи, які запевняють: саме в "оксамитовий сезон" наступають оптимальні умови для відновлення нервової системи.

До речі, "оксамитовий сезон" на Азовському морі – ще і прекрасна можливість підлікувати остеохондроз і хронічні гінекологічні проблеми. Варто пам'ятати лише про одне правило: купатися необхідно мінімум два рази на день – вранці і ввечері, а безперервне перебування у воді намагатися обмежувати 15 хвилинами.

Крім того, за відсутності спеки, у період, коли температура повітря тримається на рівні близько 25 градусів вище нуля, мозок людини працює краще і здатний засвоїти більше нової інформації. А значить "оксамитовий сезон" - найкращий час не тільки для зміцнення здоров'я, а й для екскурсій, прогулянок і пізнання нового. Саме у цей період ви гарантовано отримаєте більше задоволення від поїздки, а спогади від побаченого і пережитого однозначно будуть яскравішими.

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