|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Окропили сечею": Соколова висміяла росіян за інтерес до аналізів Порошенка і Зеленського

Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова затролила росіян за підвищений інтерес до виборів президента України і, зокрема, до здачі аналізів кандидатами.

Яскраве звернення до пропагандистів вона показала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Друзі, але ми хоча б свої аналізи обговорюємо, а ви обговорюєте чужі. На всіх каналах окропили себе сечею Порошенка і Зеленського. Ну ви зараз просто взяли чужу сірникову коробку і засунули туди свого носа. Обурюєтеся запахом, а ніс все одно не забираєте. Давайте я вам з носика ось цю пляму витру. Може, добрішими станете", — із сарказмом звернулася журналістка до рупорів Кремля, показавши нарізку їхніх програм про вибори в Україні.

Новини
"Соловйови — п*здуни": Соколова постібалася з брехні росЗМІ про вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова висміяла скандальну російську пропагандистку Ольгу Скабєєву за уїдливі сюжети про вибори в Україні і викликала її на дебати. На роздуми одіозній посіпаці путінського режиму українка дала добу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Яніна СоколоваПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
7
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Олексий Юлия
Олексий Юлия
Свинорусы-ваш плешивый,когда здаст кровушку на ботекс,слабо???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Янина уйди ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
- "Товарищи, но мы хотя бы свои анализы обсуждаем, а вы обсуждаете чужие" Как? Как сука какашки Порошенко могут быть для Янины своими?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки