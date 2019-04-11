"Окропили сечею": Соколова висміяла росіян за інтерес до аналізів Порошенка і Зеленського

Українська журналістка Яніна Соколова затролила росіян за підвищений інтерес до виборів президента України і, зокрема, до здачі аналізів кандидатами.

Яскраве звернення до пропагандистів вона показала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Друзі, але ми хоча б свої аналізи обговорюємо, а ви обговорюєте чужі. На всіх каналах окропили себе сечею Порошенка і Зеленського. Ну ви зараз просто взяли чужу сірникову коробку і засунули туди свого носа. Обурюєтеся запахом, а ніс все одно не забираєте. Давайте я вам з носика ось цю пляму витру. Може, добрішими станете", — із сарказмом звернулася журналістка до рупорів Кремля, показавши нарізку їхніх програм про вибори в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова висміяла скандальну російську пропагандистку Ольгу Скабєєву за уїдливі сюжети про вибори в Україні і викликала її на дебати. На роздуми одіозній посіпаці путінського режиму українка дала добу.

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