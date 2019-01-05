Почти 400 лет Украина жила под гнетом Москвы. 400 лет Москва издевалась над нашим языком, культурой религией. 400 лет нам врали про причины и повод нашего рабства…

Сложно оценить важность события, которое случилось сегодня в Константинополе. Вселенский патриарх Варфоломей, подписав томос об автокефалии Православной Церкви Украины, фактически полностью освободил ее от гнета Москвы, даровав ей не только светскую, но и религиозную независимость от Третьего Рима.

Этот новый глоток свободы, позволяет нам не просто сказать, что мы окончательно порвали с нашим рабским колониальным прошлым, но и позволяет наконец-то пересмотреть и переоценить те страницы нашей истории, которые были написаны для нас с одной единственной целью - исказить нашу реальную историю, извратив как смысл событий, так и их мотивы.

Признаюсь, меня давно волновала судьба двух наиболее противоречивых, но крайне важных персонажей в истории Украины: Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепы.

Если роль Мазепы снизводилась к тому, что он “предатель”, то роль и важность Хмельницкого власть Московии всячески преподносила и ставила в пример. А это, уж согласитесь, было уж слишком подозрительно, в особенности памятуя как и кого Москва возвеличивала, и как относилась к своим врагам.

Да и, честно говоря, если посмотреть на результат “освободительной войны” Хмельницкого, то весьма сомнительным выглядит успех его военной кампании, которая закончилась фактическим рабством Руси Украины, полной потерей не только территориального суверенитета, но и религиозного.

Тут необходимо отметить, что после того, как власть на Московии в 1613 году захватили Романовы, страна практически превратилась некое подобие ИГИЛ, но с православным уклоном. Прежде всего потому, что все решения принимались вовсе не ее царями-самозванцами, а патриархами (также самозванцами).

И тут важно понимать, что для того, чтобы Москву с ее сектой признали каноничной, не достаточно было угроз. Москве необходим был легальный повод для венчания себя на трон Руськой церкви, главой которой она избрала себя сама.

Я не буду углубляться в подробности “освободительной войны” Хмельницкого, так как этот материал требует отдельного и тщательного рассмотрения.

Обращу внимание лишь на факт того, что реформа московской церкви была начата в одно и то же время с началом “восстания” Хмельницкого, да и собор расколовший московскую церковь случился в 1654 году, как раз после Переяславской рады. А также на тот факт, что Москва в середине 17 века была данником крымского царя, да и сама война требовала одного важного ресурса, без которого не была бы возможна в принципе - денег!

Другими словами, я уверен, что деньги на “освободительную” войну Хмельницкий получил из Москвы, да и крымский царь не бесплатно помогал ему достигать невозможного.

И результат - закабаление Руси религиозным государством - Третьим Римом, на фоне таких вводных смотрится более чем логично.

Осуждали ли, понимали ли роль Хмельницкого другие украинцы?

Вот, что писал Тарас Шевченко в своем произведений "Розрита могила":

…”Ой Богдане!

Нерозумний сину!

Подивись тепер на матір,

На свою Вкраїну,

Що, колишучи, співала

Про свою недолю,

Що, співаючи, ридала,

Виглядала волю.

Ой Богдане, Богданочку,

Якби була знала,

У колисці б задушила,

Під серцем приспала”…

Немногословно, но по-моему очень доступна и понятна та оценка, которую поставил Хмельницкому Шевченко за его труды.

А вот слова поэта Павла Чубинского, в которых он поминает “не злым тихим словом” спасителя Руси от католиков:

“Ой Богдане, Богдане

Славний нашъ гетьмане!

На-що віддавъ Украіну

Москалям поганимъ?!

Щобъ вернути іі честь,

Ляжемъ головами,

Назовемся Украіни

Вірними синами!

Душу, тіло ми пложимъ

За свою свободу

И покажемъ, що ми браття

Козацького роду”...

При этом, обратите внимание, что слова эти не просто из рядового стихотворения, нет. Это слова из самой первой версии стиха, который стал впоследствии гимном Украины!

Вы понимаете, что все лавры Хмельницкого - это по сути дань уважения Москвы своему “вежливому солдату”, который под эгидой безусловно “справедливой народно-освободительной войны украинского народа”, освободил Русь от названия, истории, культуры, религии.

Что не католиков он победил и не спас православных от “ига католической Польши”, а разрушил изнутри, обескровил единственно способное остановить набирающую обороты империю Третьего Рима государство. И подарил Третьему Рима пускай и формальную, но возможность создать аналог Священной Римской Империи, но с “православным” уклоном - Российскую Империю.

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Понимаете, что без такого важного для Москвы факта, как обладание Русью, не были бы законны ее претензии на кафедру Киева, как и вообще на главенство в Руськой церкви, учрежденной, между прочим, в 867 году?

Что лишь благодаря предательству Хмельницкого интересов Руси, мы стали рабами “единоверцев” на долгие столетия?

Показательным мне кажется еще и тот факт, что в черновике гимна Чубинского он называет московитов - “погаными”, а именно этим эпитетом в Украине всегда называли язычников - иноверцев.

Другими словами путч, устроенный Хмельницким, привел не к военному или политическому союзу с Москвой, а к религиозному рейдерству, которое стало возможным лишь после приведения Москвой основ своей секты в соответствие с положениями Руськой церкви Киева. И как следствие дало толчок для дальнейшей экспансии Москвы в Европу.

И сегодняшний томос наконец-то, после стольких лет, фактически аннулирует права Москвы на какое-либо причастие последней к православию, что сегодня подчеркнул Вселенский патриарх Варфоломей, назвав Москву мачехой для Украины.