Охоронець ватажка "ДНР" красувався у формі НКВД на "параді" в Донецьку. Фото

Охоронець ватажка терористичної "ДНР" Дениса Пушиліна знову з'явився у формі НКВД на так званий "військовий парад", який відбувся в окупованому Донецьку 24 червня.

Про це пише DonPress з посиланням на місцевих жителів. Один з них зробив скріншот під час трансляції заходу місцевим телеканалом.

На "парад" в Донецьку охоронець Пушиліна надів форму НКВС

Зазначимо, що таке вбрання охоронець ватажка "ДНР" одягає не вперше.

"Онуки катів й самі кати. Як і минулого року, начальник служби охорони Пушиліна прийшов на "парад" у формі НКВД", – написали жителі Донецька в соцмережах.

Минулого року охоронець Пушиліна був в такій же формі

Минулого року охоронець Пушиліна був в такій же формі

Як повідомляв OBOZREVATEL, таку ж форму він надів під час "параду" в Донецьку в 2019 році. На одному зі знімків видно, як охоронець дивиться в потилицю Пушиліну. Тоді в мережі в цьому розгледіли якийсь натяк, тому що "потилична частина найзручніша для приведення у виконання вироку особливої трійки".