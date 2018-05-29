Охоронець "Мотороли" у лавах ЗСУ: що думають українці про перебіжчиків

Нещодавно український інформаційний простір сколихнула несподівана для всіх новина - екс-охоронець ліквідованого терориста Арсена Павлова ("Мотороли"), який був одним із символів жорстокості і безпринципності "ДНР", перейшов на бік Збройних сил України і тепер воює за її незалежність від тих, з ким він ще вчора був в одній упрязі.

Фотографія Євгена Листопада викликала неоднозначну реакцію у суспільства - одні схвалили його своєчасне каяття і вибір правильного шляху, інші ж упевнені в тому, що такі перебіжчики можуть виявитися вовками в овечій шкурі.

"Обозреватель" також вирішив дізнатися у своїх читачів, як вони ставляться до подібних рішень нещодавніх поплічників терористів і чи вірять у щирість їхніх намірів.

Згідно з проведеним опитуванням, 38% респондентів переконані, що всім людям властиво помилятися, а отже навіть колишні терористи та їхні помічники заслуговують на довіру.

Разом з тим 32% учасників опитування вважають, що таких, як екс-охоронець "Мотороли", за жодних обставин не можна допускати до українських військових.

Ще 24% читачів відповіли, що співпрацю з окупантами не можна прощати навіть після каяття, а 3% висловили свою байдужість до цього питання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у центрі Києва переселенець, що працює продавцем їжі, включав у своєму кіоску музику, що прославляє "русский мір" і терористів "Гіві" та "Моторолу".