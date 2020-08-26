Охорона Зеленського спростувала застосування сили в Дніпрі, активістка наполягає. Фото

В Управлінні державної охорони України заявили, що охоронці президента Володимира Зеленського не застосовували фізичну силу до мітингувальників у Дніпрі.

У заяві пресслужби УДО в Facebook сказано, що військовослужбовці діяли в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У відомстві зазначають, що інформація про те, що "військовослужбовці УДО України нібито застосували фізичну силу до одного з мітингувальників є відвертою брехнею і містить ознаки спланованої інформаційної провокації".

Нагадаємо, напередодні в мережі з'явилася інформація, що під час візиту президента в Дніпро між протестувальниками та правоохоронцями з президентською охороною стався конфлікт, в ході якого активістці Аліні Новіковій зламали ребро.

Вона наполягає, що отримала пошкодження саме після сутичок з охороною і опублікувала в Facebook "офіційні результати медичного обстеження".

Довідка Аліни Новікової Фейсбук активістки

За її словами, в сутичках також постраждали інші учасники мітингу - Надія Святун і Валерій Гарагуц.

Активістка наполягає, що охорона президента зламала їй ребро

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня до Дніпропетровської області приїхав президент України Володимир Зеленський. У Дніпрі він також відвідав McDonald's, що викликало ажіотаж в мережі.