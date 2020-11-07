Охорона здоров'я України вже не справляється з COVID-19, – епідеміолог

Система охорони здоров'я України вже не справляється з навантаженням через величезну кількість важких хворих з коронавірусом, офіційна статистика щодо вільних ліжок – "брехня".

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив лікар-епідеміолог Андрій Александрін. "Про це не прийнято говорити, але охорона здоров'я вже не справляється. Ми бачимо патові ситуації, які виникають в населених пунктах, особливо в великих, коли перестають приймати важких пацієнтів до лікувальних установ", – заявив він.

У цьому контексті медик розповів, що з великими труднощами зміг домовитися про госпіталізацію свого близького знайомого з важкою формою COVID-19 в Києві. "Багато клінік, при всій повазі, при всьому знайомстві відмовляли, тому що не було місць", – пояснив він.

"Ми постійно їздимо по робочих моментах по Україні і бачимо, що так само немає місць і в інших населених пунктах в інших регіонах України", – повідомив лікар.

"Офіційна статистика не відповідає дійсності, на жаль, це брехня", – резюмував він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше заслужена лікарка України Ольга Богомолець заявила, що наявність вільних ліжок в лікарнях не є найголовнішим показником. Набагато важливіше наявність кваліфікованого медперсоналу.