Охоплять грози та смерчі: синоптики заявили про аномальну погоду влітку в Україні

Грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.

Про це повідомив директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, передає GreenPost.

Він підкреслив, що грози і смерчі можуть бути не тільки під час спеки, а й при більш низьких температурах повітря.

"Ці явища поширені по всій території країни і типові для літніх місяців. Цей рік також не буде винятком – зазначені явища спостерігатимуться цього літа", – розповів Кульбіда.

Ілюстрація pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, нехарактерні для України смерчі трапляються все частіше через різку зміну температури за короткий проміжок часу.

Глобальне потепління призводить до того, що літо стає довшим, а зима коротшою.

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