Охопить спека: синоптики попередили про зміну погоди в Україні

В Україні в п'ятницю, 25 травня, очікується спекотна погода з короткочасними дощами і грозами.

Найближчої доби країна залишиться у теплій повітряній масі, погодні умови буде визначати поле зниженого тиску, на південному сході - активні атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних, Дніпропетровській областях, Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни до 18°; вдень 23 - 28°, у більшості західних областей 21-26°.

У Києві - без істотних опадів. Вітер переважно східний 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні дні травня в Україні очікується підвищення температури повітря, а короткочасні дощі та грози пройдуть лише 25 числа у деяких областях.