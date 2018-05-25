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Охопить спека: синоптики попередили про зміну погоди в Україні

25.5тЧитати новину російською

В Україні в п'ятницю, 25 травня, очікується спекотна погода з короткочасними дощами і грозами.

Найближчої доби країна залишиться у теплій повітряній масі, погодні умови буде визначати поле зниженого тиску, на південному сході - активні атмосферні фронти, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних, Дніпропетровській областях, Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

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Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на півдні та сході країни до 18°; вдень 23 - 28°, у більшості західних областей 21-26°.

У Києві - без істотних опадів. Вітер переважно східний 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні дні травня в Україні очікується підвищення температури повітря, а короткочасні дощі та грози пройдуть лише 25 числа у деяких областях.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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