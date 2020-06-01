Охматдит отримав 3 тисячі ІФА-тестів зі Швейцарії від Порошенка: першими перевірять дитячих лікарів

Петро і Марина Порошенки передали у Національну дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит три тисячі ІФА-тестів для визначення наявності антитіл на коронавірус виробництва швейцарської компанії Roche, 100 захисних костюмів і 20 пульсоксиметрів.

Як зазначила заступниця головного лікаря Марина Шкурко, в першу чергу будуть протестовані співробітники медичного закладу, передає пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Це дуже важливо, оскільки поряд з дитиною, звичайно, персонал має бути здоровим. Будемо тестувати не лише лікарів. Це будуть і медичні сестри, санітарки, інший персонал, який є дотичним до дітей. Також ми будемо використовувати тести і для батьків, в яких є показання. Вони часто хочуть перебувати поруч із дітками, і нам важливо знати, що батьки здорові. Це попередить занесення короновірусної хвороби у лікарню. До цього в нас жодного випадку серед наших пацієнтів не було. Ми маємо такий інфекційний контроль в лікарні досить суворий, і, на щастя, жодного випадку в наших діток не було. Ми щиро вдячні вам", – сказала Шкурко.

eurosolidarity.org

П’ятий президент Петро Порошенко, своєю чергою, подякував працівникам закладу за сумлінну роботу.

"Я хочу подякувати всьому медичному колективу Охматдиту за ту героїчну роботу, яку ви робите. Ви робите диво і рятуєте життя сотень маленьких пацієнтів, які повертаються до нормального життя і взагалі живуть, дякуючи вам", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що рішення закупити тести Фонд Порошенка ухвалив після того, як стало зрозуміло, що масштабне тестування українців на коронавірус, обіцяне владою ще в березні, залишилось тільки на рівні обіцянок.

eurosolidarity.org

"Ще 20 березня на всю країну було наголошено, що в Україну протягом наступних 48 годин прибуває 10 мільйонів тестів, і всі будуть завалені цими тестами, і все буде зроблено. Як зазвичай це були обіцянки-цяцянки, а ті, що були кілька сотень завезені, виявилися неякісними, від них відмовилися в усьому світі і їх не можна було використовувати", – нагадав Порошенко.

Він наголосив, що спершу необхідно тестувати лікарів, і особливо дитячих лікарів. "Бо ті, хто підходять до хворих дітей, особливо тих, хто хворіє на онкозахворювання, хвороби крові, донорів пацієнтів – безумовно в першу чергу і без будь-яких обмежень мають користуватися високоякісними і швидкими тестами. Я щасливий, що в Охматдиті є відповідна лабораторія і буде достатня кількість тестів, які можуть використовуватися", – зазначив Порошенко.

eurosolidarity.org

"Коли ми зустрічали із Швейцарії ці тести, ми повідомили, що в понеділок у День захисту дітей будемо у вас. І сьогодні зранку ми почули, що до нашого приїзду терміново з Міністерства охорони здоров’я вчора в неділю прибігли і привезли ще й тести від МОЗ. Правильно робите. Ми будемо вам давати список лікарень, куди ми будемо їхати, і обов’язково щоб ви завезли ці тести. Я думаю, що хоч так, але ми точно маємо зробити так, щоб наші лікарі були забезпечені. Бо лікарі знаходяться сьогодні на передньому краї боротьби. Протягом останніх 24 годин 79 лікарів захворіли на коронавірус, у 104 виявлено підозру. Загалом майже 5 тисяч лікарів зараз захворіли. І без якісної системи тестування ми забезпечити захист не зможемо", – зауважив Порошенко.

Він зазначив, що додатково до тестів Фонд передає також і 130 тисяч захисних костюмів та 3 тисячі пульсометрів.

Як відомо, загальні витрати компаній родини Порошенків на благодійність та соціальні проекти у 2019 році склали близько двохсот мільйонів гривень. А в 2020 році понад сто мільйонів гривень було витрачено на боротьбу з пандемією коронавірусу. Зокрема, Фонд Порошенка разом з компанією Рошен та волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і забезпечення розхідниками понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запорізькій області партія "Європейська Солідарність" передала 500 костюмів у лікарні від Фонду Порошенка та корпорації ROSHEN.