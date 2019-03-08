Зброю — всім українцям: ветеран АТО зробив гучну заяву

У Києві можна купити всю лінію армійського "Калашникова" і оформити це за півдня. Ціни починаються від 900 доларів залежно від моделі.

Про це в ефірі ObozTV сказав ветеран АТО Євген Яранцев. Він упевнений, що легалізація зброї врятує Україну від наступу РФ.

"Із 2014 року всі бійці забирають зброю з АТО із собою. Я пам`ятаю, як у мене кулаки стискались від того, як жменька росіян взяла 50-тисячне місто без єдиного вистрілу. Думаєте, я зараз це допущу? Знаєте, зараз, знаходячись у Києві, АКСУ можна купити десь за тисячу доларів, ПМ – за 900-1100, АКМ коштує 1200-1400. Оформити можна за півдня. Зброя потрібна не тільки тим, хто живе у прифронтовій зоні, а взагалі всім українцям", – переконаний він.

Яранцев зазначив, що зброю не можна заборонити, адже вона потрібна. Легше не забороняти, а легалізувати її, додав ветеран.

"Мене дивує, що на війні людині довіряють будь-яку зброю, а за 10 кілометрів від фронту – ні. Це дурниці. Ветерани не випустять стволи з рук. Їх можна посадити за грати, можна відбирати, але вони все рівно не випустять. Легше легалізувати зброю і ще й 10 доларів взяти за реєстрацію", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легалізувати громадянську короткоствольну вогнепальну зброю обіцяє цілий ряд кандидатів у президенти України. Серед них Анатолій Гриценко. Також цей пункт є у передвиборчій програмі Інни Богословської. Легалізацію обіцяє і Юрій Дерев'янко.

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