Офіційну статистику по COVID-19 в Україні потрібно помножити на п'ять, – лікар

Для того, щоб дізнатися справжню кількість інфікованих коронавірусом в Україні, офіційну статистику потрібно помножити на чотири або на п'ять.

Таку думку висловив головний лікар діагностичного медичного центру Львова Тарас Жиравецький, пише "ТСН". За його словами, це пов'язано з тим, що не всі хворі люди роблять ПЛР-тести.

"Я думаю, в середньому, можна множити на 4 або 5. Якщо у нас офіційно була тисяча випадків за добу, множимо цю цифру на 5, тому що не всі зробили ПЛР, і маємо 5 тисяч. А тепер уявіть, що у нас не тисяча людей, а 14 тисяч, які у нас зараз офіційно є. Множимо цю цифру на 5, це буде 60 тисяч осіб. Ми повинні розуміти, що це цифра в кілька разів більше", – сказав лікар.

Жиравецький зазначив, що багато хто фізично не може заплатити 800 або 1000 гривень, щоб самостійно здати тест, а держава не робить тести всім бажаючим.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 7 грудня МОЗ України повідомило про рекордно низьку кількість нових хворих на COVID-19 за добу. Останній раз такий низький приріст нових хворих коронавірусною інфекцією був зафіксований майже місяць тому