"Офицеры, россияне!" У Харкові військові випускалися під пісню Газманова: відео

У Харкові випускники Академії Національної гвардії станцювали зі своїми близькими під пропагандистську пісню російського співака Олега Газманова "Господа офицеры".

Підтверджуюче відео з'явилося в Instagram дружини одного з випускників, про що розповів колишній лідер одеського осередку "Правого сектору", громадський активіст Сергій Стерненко. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. За Россию и свободу до конца! Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца!" – прозвучало в композиції.

Випускник, дружина якого показала відео Еспресо

За даними Стерненко, інцидент трапився у в/ч 3005. "Якщо випускники танцюють під цю пісню, від кого вони будуть нас захищати під час російсько-української війни?" – обурився він, зазначивши, що військові присягають на вірність Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві біля будівлі Верховної Ради в суботу, 22 червня, пройшов мітинг прихильників "русского міра". Пенсіонери прийшли з портретами радянських диктаторів і співали пісні СРСР.

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