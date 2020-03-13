Майор ЗСУ Роман Ковальов, який раніше отримав догану за критику президента Володимира Зеленського, поскаржився, що його хочуть перевести на нижчу посаду. До того ж вона не відповідає рівню його підготовки.

Про ситуацію, що склалася, офіцер розповів на своїй сторінці у Facebook. За словами Ковальова, Україна в рамках переходу до стандартів НАТО провела організаційні заходи, в результаті яких деякий посади в ЗСУ були скорочені. У їх переліку опинилася і та, яку займає він.

"Тому, згідно із законами України, держава повинна подбати про те, щоб я не постраждав від таких реформ, і забезпечити максимально можливу підтримку мене і моєї сім'ї в пошуках рівнозначної посади. Цей обов'язок визначений в низці нормативних документів. Отже саме у держави повинна боліти голова, як забезпечити права майора і громадянина Ковальова, ще й переселенця!" – написав майор.

Однак, додав Ковальов, знаючи про скорочення своєї посади, він заздалегідь самостійно знайшов собі рівнозначну посаду в Центрі морального-психологічного забезпечення Збройних сил України

Майору Ковальову відмовили в переведенні на нову посаду Facebook Романа Ковальова

Майору Ковальову відмовили в переведенні на нову посаду Facebook Романа Ковальова

"І до дня, коли в мережі з'явилася копія наказу про моє покарання за критику президента Зеленського, все було спокійно і йшло за планом. Остаточне рішення щодо мого переведення в Центр МПЗ (куди я бажав перевестися) повинен був ухвалити начальник Генерального штабу, головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Хомчак або його перший заступник. На сьогодні рішення ними досі не ухвалене. Принаймні мені про це нічого не відомо", – розповів Ковальов.

За словами офіцера, в переведенні йому відмовив генерал-лейтенант на прізвище Грунтковський, який знаходився в процесі оформлення на пенсію. Також майор ЗСУ уточнив, що він має право займати бажану посаду, адже має подібний досвід роботи і, до того ж, пройшов три спеціальних навчальних курси НАТО, за які держава заплатила чималі гроші.

Роман Ковальов

"Ігноруючи вимоги документів, генерал-лейтенант Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ. – Ред.) не запропонував належні мені рівнозначні посади та намагається перевести мене з пониженням у місто Бахмут. Тобто, увага, серед 250 000 посад в ЗСУ, за твердженням генерал-лейтенанта Сирського, немає жодної вакантної рівнозначної моїй посади! При цьому на мою вимогу надати мені відповідний документ, де б це було зафіксовано, мені було відмовлено і сказано, що їм немає сенсу мене обманювати. Тобто я повинен просто повірити наперсточникам", – обурився Ковальов і пригрозив посадовим особам судом за порушення своїх прав.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого він прийшов поговорити з начальницею кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їхню розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби шпиталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.

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