Офіцер ЗСУ повідомив про смерть двох російських окупантів на Донбасі

Карина Бондаренко Суспільство 08:42, 29.08.2020 Оновлено: 09:59, 29.08.2020

За минулу добу, 28 серпня, втрати російських окупантів на Донбасі склали дві людини.

Про це повідомив у Telegram офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штріліц) Штефан.

Він зазначив, що окупанти померли в результаті підриву НВУ в межах своїх позицій.

"Втрати російсько-окупаційних військ 28.08.2020 склали 2 людини: безповоротні (200) – 2 (1 – 1 омсбр, не бойові, підрив на НВУ в межах своїх позицій). Додатково інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Втрати окупантів за 28 серпня
Анатолій Штірліц у Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, збройні формування Росії за минулу добу, 28 серпня, жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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