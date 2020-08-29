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Офіцер ЗСУ повідомив про смерть двох російських окупантів на Донбасі

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Окупанти зазнали втрат на Донбасі

Окупанти зазнали втрат на Донбасі. comments.ua

За минулу добу, 28 серпня, втрати російських окупантів на Донбасі склали дві людини.

Про це повідомив у Telegram офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штріліц) Штефан.

Він зазначив, що окупанти померли в результаті підриву НВУ в межах своїх позицій.

"Втрати російсько-окупаційних військ 28.08.2020 склали 2 людини: безповоротні (200) – 2 (1 – 1 омсбр, не бойові, підрив на НВУ в межах своїх позицій). Додатково інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Втрати окупантів за 28 серпня

Втрати окупантів за 28 серпня Анатолій Штірліц у Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, збройні формування Росії за минулу добу, 28 серпня, жодного разу не порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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УкраїнаВійна на ДонбасіАнатолій Штефан
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