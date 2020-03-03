Офіцер показав, як Росія в Криму спотворює дітей. Фото

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан показав фото дітей з окупованого Росією українського півострова Крим, які стають жертвами пропаганди.
Знімки були опубліковані на сторінці військового в Telegram. Дітей у військовій формі навчають управлятися зі зброєю.
"Захоплений Крим... Мілітаризація і агресивна пропаганда дітей і молоді на конвеєрі. Правозахисні дитячі світові організації мовчать", – прокоментував фотографії офіцер.
Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей
Twitter Анатолій Штефан
Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей
Twitter Анатолій Штефан
Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей
Twitter Анатолій Штефан
Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей
Twitter Анатолій Штефан
Окупований Крим...— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) March 2, 2020
Мілітаризація та агресивна пропаганда дітей та молоді на конвеєрі. Правозахисні дитячі світові організації мовчать.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна Бондаренко виправдала окупацію Криму Росією.
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