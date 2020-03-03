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3 березня • оновлено в 04:05
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Офіцер показав, як Росія в Криму спотворює дітей. Фото

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Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан показав фото дітей з окупованого Росією українського півострова Крим, які стають жертвами пропаганди.

Знімки були опубліковані на сторінці військового в Telegram. Дітей у військовій формі навчають управлятися зі зброєю.

"Захоплений Крим... Мілітаризація і агресивна пропаганда дітей і молоді на конвеєрі. Правозахисні дитячі світові організації мовчать", – прокоментував фотографії офіцер.

Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей

Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей

Twitter Анатолій Штефан

Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей

Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей

Twitter Анатолій Штефан

Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей

Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей

Twitter Анатолій Штефан

Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей

Офіцер ЗСУ показав, як Росія в Криму спотворює дітей

Twitter Анатолій Штефан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальна Бондаренко виправдала окупацію Криму Росією.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Анексія Криму
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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