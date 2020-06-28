Офисом Простых Решений стоило бы назвать офис президента. Вот он - истинный источник фонтанирующих идей:

- Война? Прекратить стрелять!!

- Денег мало? Напечатать!!

- Там народ что-то хочет? Пообещать!

- Позвонить! Надавить! Пригрозить! Посадить!

- Не садится?! Я сказал, посадить!!

И вот так мы живем уже год. А когда что-то происходит не так, как они себе это представили, не просто, а сложно - то виноваты порохоботы. Тоже ведь простое решение, так ведь?)

Журналистка взяла интервью у нашего министра юстиции - Дениса Малюськи. Честно, не досмотрела. Не потому, что глуп - нет, соросята имеют хорошее образование, прекрасно считают деньги, лишены тяги к тяжеловесной роскоши, подвижны, лишены многих комплексов. Они свободно читают на английском, смотрят зарубежные фильмы на языке оригинала, и так далее. У нас таких сейчас немало. Вот только у них корень короткий.

Нет, не то, о чем вы подумали. Дело в том, что у нас сейчас разные люди во власти, вроде новые есть, вроде прогрессивные есть, так, как они это видят или как они о себе думают. Но эти люди с легкостью соберут чемоданы и отчалят в Лондон, Нью Йорк, Израиль... Потому, что для них, образованных, прогрессивных, смотрящих фильмы на языке оригинала, война - это сложно. Дефолт - это сложно. Увеличивающаяся дыра в бюджете - сложно. И если в конце-концов они не вырулят и результат будет еще плачевнее - то соберут чемоданы. Подозреваю, что так. И это будет одно из самых простых решений.

Вот в 2014-м было очень сложно. И в 2015-м, и дальше. Не просто очень, а ОЧЕНЬ сложно. Сегодня же власть предпочитает отодвинуть от себя то, что сложнее простого - именно потому мы получили такой непонятный, упрощенный день независимости, без военного парада и "провокаций" в сторону Москвы, весь такой белый и гламурный. Именно поэтому мы привыкаем видеть президента в неформальных видео, потому что это проще, чем отвечать на вопросы в двустороннем общении. Потому мы так и не узнали результаты анализов нашего гаранта, потому что объяснять их, видимо, было бы сложно. Нам ведь никто не развенчал мифы и подозрения - в отличие от "алкоголика", который собрал все сми, пожелавшие прийти, и несколько бригад медиков из разных лабораторий. Это сложно.

Сложно усиливать свою армию - проще ее распустить или довести до состояния, когда сама разбежится. Сложно поддерживать уровень достойного питания солдат - проще дать им кашу и хлеб, как раньше. Ведь армия - это где-то там, явно не на Банковой. Ее не видно, что они там едят, так зачем все усложнять? Пока война не в Киеве, а на Донбассе - все просто. Вот будет в Киеве - будет сложно. По принципу "чего париться из-за будущего, которое еще не наступило"?

Нам сейчас напечатают денег, потому что, видимо, это самое простое решение. Сложнее поднять упавшую экономику. Сложнее удержать инвесторов. Сложнее думать, когда лето и жара, и хочется на море. Работать, как попередник - сложно, проще придумать причину, чтобы спрятаться.

Сложно назвать вещи своими именами - проще вилять хвостом в сторону России. Кстати, вилять хвостом тоже надо уметь, потому что Россия кормить не будет, а Запад потерять можно очень быстро. И потом, чтобы вообще рассчитывать на чью-то помощь (кроме России, разумеется), нужно будет уже делать это с новым лидером, адекватным, умеющим думать стратегически. Кстати, думать стратегически - тоже сложно. Да и вообще думать - сложно.

Ведь жизнь одна, и она у кого-то удалась. Так зачем все усложнять, правда?) Посмотрите на яркого представителя зеленого течения, Андрея Богдана. Вот это лицо наших новых лиц, даже если бывшее. Арахамия - тоже яркое лицо, прогрессивное. Женщина, которую они там бабой назвали - яркое. Как и у всех простых, а не сложных - тюнингованное лицо, пара Слуг выразились еще конкретнее. Сложно соблюдать какой-то деловой этикет - его проще назвать пережитками прошлого. Только вот странное дело, в мире есть масса прогрессивных людей, уникальных возможностей, диджитализированных систем, современных городов, совершенно уникальных и новых разработок, идей и бизнесов - но вот правительства их почему-то и этикет умеют соблюдать, и названия стран не путают, и первые их лица вовремя реагируют на стихийные бедствия, разбираются если не в экономике - то в юриспруденции. Если не в истории - то в военном деле. И даже если чей-то премьер-министр носит странные яркие носки, то помимо этого он в чем-то разбирается. В том, что является сложным.

Сложно - это затратно. Сложно - это когда корни надо пускать глубоко-глубоко, в историю, культуру, геополитику, национальное сознание. Для кого-то сложно произнести фразу "российские войска на Донбассе".

Вот это - оказалось сложно.