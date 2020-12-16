Офіс президента знайшов спосіб, як позбутися незручних петицій настирливих громадян

Петиції – популярний у розвинених країнах спосіб так званої електронної демократії, волевиявлення громадян у формі підтримки тих чи інших звернень до перших осіб держави. В Україні електронні петиції до президента закріплені на законодавчому рівні і діють з 2015 року. Однак до кінця 2020 року влада, схоже, знайшла спосіб, як позбутися від настирливих громадян з їхніми вимогами або пропозиціями.

Українське законодавство визначає електронну петицію як колективне звернення в електронній формі до суб'єкта владних повноважень у вигляді тексту скарги або пропозиції. Електронна петиція подається і розглядається в порядку, передбаченому статтею 23-1 Закону України "Про звернення громадян". З електронними петиціями громадяни можуть звернутися до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України або органу місцевого самоврядування. Логічно, що найпопулярнішим видом електронної демократії серед українців є петиція до президента. Така петиція розглядається в особливому порядку за умови збору на її підтримку не менше ніж 25 000 підписів громадян протягом не більше ніж трьох місяців із дня публікації петиції. Для того щоб проголосувати, потрібно було зареєструватися, пройти ідентифікацію за своїм унікальним податковим номером.

З початку президентства Володимира Зеленського на сайті ОПУ зареєстрували 21 тисячу 127 петицій. Більшість із них (19 тисяч 448 або 92,1%) потрібної кількості голосів для розгляду не набрали. Отримали відповідь президента тільки 77 петицій (0,4%), ще 3 петиції зараз на розгляді. Це станом на початок листопада цього року. Однак потім щось пішло не так.

Після скандалу з голосами під петицією за відставку директора НАБУ Ситника, які незрозуміло куди ділися (тоді петиція набрала 27 000 голосів, але на лічильнику зарахованих чомусь виявилося лише 17 000, а ЗМІ зафіксували, як голоси просто списуються через день), стали відбуватися досить дивні речі. 17.11.2020 без будь-яких повідомлень на сайті зникла традиційна форма реєстрації нових акаунтів. Зникла також форма входу для раніше зареєстрованих акаунтів. Це все сталося без будь-яких оголошень і попереджень користувачам. Тепер авторизація проходить через додаток "Дія". І доступна вона тільки клієнтам певних банків. Якщо ви не є їхнім клієнтом, про електронну демократію можете забути.

Але зареєструватися, проголосувати або подати петицію не зможуть не тільки нові користувачі. Традиційний доступ до петицій був закритий для всіх сотень тисяч раніше зареєстрованих користувачів. Тепер, якщо ви раптом наважитеся висловити свою думку на сайті звернень до президента (а таке право, нагадаємо, закріплено законом України), ви повинні бути клієнтом певних банків або мати електронний підпис, а також надати сумнівно захищеному державному сайту свої персональні дані – Bank ID .

Чому це небезпечно? У травні цього року сервіс "Дія" запідозрили у витоку даних мільйонів українців, які шахраї продають у Telegram. Але повернімося, власне, до петицій: як ніяк не анонсовані нововведення вплинули на право українців звернутися до президента. Статистика останнього місяця показує, що такі дії Офісу президента радикально скоротили кількість людей, готових скористатися можливістю подавати колективні звернення главі держави. Наприклад, із 17.11.2020 по 13.12.2020 на сайті було зареєстровано 440 петицій. І кількість голосів під ними разюче відрізняється від петицій, поданих із моменту запуску сервісу і до 17 листопада.

Так перша заява, подана відповідно до нового порядку авторизації, зібрала всього 4303 голоси, друга – 2039. А починаючи із сьомої петиції кількість підписів стрімко падає від 290 до 1 голосу під останньою петицією. Такими темпами жодна петиція ніколи не набере 25 000 голосів. Президент може спати спокійно: незручні громадяни з незручними питаннями більше ніколи не турбуватимуть його спокій.