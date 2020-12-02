Овочевий сканворд від Офісу президента розсмішив українців

Офіс президента нарвався на критику в мережі через пораду українцям споживати більше овочів.

Так, на сторінці ОП у Facebook 2 грудня з'явився репост повідомлення, опублікованого Центром громадського здоров'я України. Пресслужба останнього запустила марафон здорових звичок і прикріпила до посту сканворд, де потрібно знайти назви овочів. ЦГЗ закликав урізноманітнити свій раціон цими продуктами.

"Щоб мати міцне здоров'я, людині бажано щодня вживати більше 300 грамів овочів. Це ще одна корисна порада, яку дають організатори марафону здорових звичок", – написали в Офісі президента, закликавши приєднатися до ініціативи.

ЦГЗ закликав їсти овочі Facebook / Центр громадського здоров'я України

Сканворд про овочі Facebook / Центр громадського здоров'я України

У коментарях користувачі пожартували, що сторінка ОП перетворилася на газету, або ж співробітники відомства "знайшли підробіток".

"Скоро підуть новорічні рецепти. Можна підписуватися на колонку", "Давайте ще ворожіння на картах, кавовій гущі, астрологічні прогнози на тиждень", – пожартували фоловери.

Деякі вказали на високі ціни овочів і низькі рівні зарплат і пенсій українців. "Так, авокадо дуже корисний. Пенсію підняли на 57 гривень. Як раз на одне авокадо", – написав один із користувачів.

Коментарі під постом ОП Скриншот

Коментарі під постом ОП Скриншот

Коментарі під постом ОП Скриншот

Коментарі під постом ОП Скриншот

Журналіст Тарас Березовець зазначив, що "кумедний сканворд" на сторінці ОП з'явився якраз після скандалу, що розгорівся з обвинуваченнями НАБУ в сторону Офісу генерального прокурора. "Мабуть, це від стресу", – пожартував Березовець.

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Повне повідомлення ОП:

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Скриншот

Скриншот

Про користь фруктів і овочів у холодну пору року можна почитати в матеріалі OBOZREVATEL за посиланням.