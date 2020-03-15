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15 березня • оновлено в 17:29
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Офіс президента оприлюднив відеоінструкцію для хворих

1.8т
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Офіс президента України оприлюднив відеоролик з рекомендаціями тим, у кого є симптоми ГРВІ.

Ролик опубліковано на сторінці ОПУ в Facebook.

Тим, у кого є симптоми ГРВІ, в ньому рекомендують залишатися вдома і дзвонити сімейному лікарю. Якщо ж температура вище 38 градусів і важко дихати, варто викликати швидку допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виявити наявність коронавірусу COVID-19 в організмі людини можна за допомогою експрес-тестів і ПЛР-дослідження.

Про те, які з них є в наявності в нашій країні і як вони працюють, розповів виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Ігор Кузин.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
грип та ГРВІ Офіс президента видео
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Т е до 38 градусов лечить не надо. Или будет лечить семейный врач по телефону. Ага. У меня в штатах так внучку по телефону почти две недели лечили. Повезли в госпиталь (у них нет поликлиник от слова СОВСЕМ) - у ребенка в 4 годика оказалось воспаление лёгких. Короче у власти от Сороса очередное задание - максимально сократить поголовье, тому и вирус с репатриантами из Италии завозят. Все идёт по плану, Слава Майдану.
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