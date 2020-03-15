Офіс президента України оприлюднив відеоролик з рекомендаціями тим, у кого є симптоми ГРВІ.

Ролик опубліковано на сторінці ОПУ в Facebook.

Тим, у кого є симптоми ГРВІ, в ньому рекомендують залишатися вдома і дзвонити сімейному лікарю. Якщо ж температура вище 38 градусів і важко дихати, варто викликати швидку допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виявити наявність коронавірусу COVID-19 в організмі людини можна за допомогою експрес-тестів і ПЛР-дослідження.

Про те, які з них є в наявності в нашій країні і як вони працюють, розповів виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Ігор Кузин.

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