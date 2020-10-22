Одного з розробників розхваленої Зеленським вакцини звинуватили в шахрайстві

Військовий епідеміолог Сергій Кравченко звинуватив одного з розробників української вакцини від коронавируса – доктора медичних наук Михайла Фаворова – в шахрайстві.

В ефірі програми "Право на владу" на "1+1" 22 жовтня він заявив, що ці досягнення мають намір представити на "Шнобелівську премію", яку присуджують за найдивніші, незвичні і смішні відкриття року.

"Я знаю групу авантюристів в офісі президента, які влаштували цю театральну постановку в гонитві за політичним піаром. Ця історія про переселення білків, лабораторії, приміщення в середу з вірусом. Де ви взяли живу культуру вірусу?" – запитав він у Фаворова, додавши, що не хоче коментувати "цей маразм".

"Я розумію групу лобістів, яка була присутня в Офісі президента, які лобіюють свої фінансові інтереси. Обговорювати цей рівень лабораторної роботи студента біологічного факультету університету Шевченка – це невігластво вищого рівня", – додав він.

Зі свого боку Фаворов розповів у чому саме унікальність української розробки. Він зауважив, що це поки тільки "прототип прототипу".

"Від самого початку замислювалася як традиційна вакцина. Ви добре, напевно, знаєте, що всім новонародженим в Україні прищеплюють гепатит В. Наша вакцина побудована за тим самим принципом. Ми створили білок – рекомбінантний білок (виробляється в E. coli, тобто паличкоподібній бактерії), який є в нормальному людському організмі, так би мовити, який перебуває з нами в симбіозі. Ймовірно, він може бути переведений в інший носій, що буде розглядатися вже після наближення до виробництва. І на цей білок було показано вироблення антитіл", – пояснив він.

За словами Фаворова, для звичайних білків антитіла отримати неможливо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента вчені розповіли про результати дослідження унікальної української вакцини від коронавірусу. За словами Фаворова, вони тривали шість місяців. За цей час, зазначив він, вдалося домогтися нейтралізації вірусу в культурі інфікованих клітин людини.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив про готовність випробувати на собі цю вакцину.