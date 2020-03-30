Зробили тест на COVID-19: одного з пасажирів скандального рейсу Доха – Київ забрали в лікарню

З підвищеною температурою у лікарню доставлено одного з пасажирів скандального авіарейсу Доха – Київ, які перебувають на обсервації в готелі "Козацький".

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Як повідомляється на сайті Нацполіціі України, жителю Київської області 1990 року народження зробили тест на коронавірус.

"Наразі чоловік, 1990 року народження, житель Київської області, перебуває в лікарні. Йому зробили тест для визначення захворювання на коронавірус", – відзначили в поліції.

В разі позитивного результату буде прийматися рішення про обстеження всіх осіб, з якими контактував пацієнт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня розгорівся гучний скандал навколо повернення додому українських туристів. Вони прибули до аеропорту "Бориспіль" (Київ) двома рейсами з Балі через Доху. Ще в дорозі їх попередили про двотижневу обов'язкову обсервацію, яка чекає після прильоту.

Частина українців вночі таки помістили на обсервацію в готель "Козацький" у центрі Києва. Більшість пасажирів влаштували бунт і відмовилися залишати лайнери. Після довгих умовлянь громадяни погодилися пройти обсервацію.

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