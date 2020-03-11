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11 березня • оновлено в 08:50
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Одній із найкращих бригад ЗСУ не дали держнагород: сплив обурливий звіт

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Ударна група 54-ї окремої механізованої бригади, яка за два роки війни на Донбасі ліквідувала близько 100 терористів і знищила десятки одиниці техніки, не отримала жодної державної нагороди.

На несправедливість звернув увагу на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши звіт підрозділу за 2018-2019 роки (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Звіт про 58 бойових операцій ударної групи 54-ї механізованої бригади ЗСУ. Унікальний (не секретний) звіт публікується вперше. Це результати бойових дій підрозділу 54-ї бригади за час ротації на фронті в районі Попасної і Троїцького в 2018 і 2019 роках", – повідомив він.

Одній із найкращих бригад ЗСУ не дали держнагород: сплив звіт

Одній із найкращих бригад ЗСУ не дали держнагород: сплив звіт

Цензор.НЕТ

За словами Бутусова, ударна група 54-ї ОМБр – один з найефективніших і професійних підрозділів ЗСУ.

"95% операцій підтверджено відео безпілотників і є в розпорядженні командування. Втрати противникадо 100 убитих, знищено і пошкоджено до 20 одиниць бойової техніки, понад 50 одиниць автотранспорту. Нуль у цього підрозділу лише в одній графібойові нагороди. Ніякої державної нагороди за всі ці операції з 2018-2019 року ці воїни від Батьківщини не отримали. Були відомчі нагороди, а орденами держава чомусь не вважала за потрібне удостоїти. Хоча саме ці чоловікисправжня гордість нашої армії, її стрижень", – обурився журналіст.

Одній із найкращих бригад ЗСУ не дали держнагород: сплив звіт
Одній із найкращих бригад ЗСУ не дали держнагород: сплив звіт
Одній із найкращих бригад ЗСУ не дали держнагород: сплив звіт
Одній із найкращих бригад ЗСУ не дали держнагород: сплив звіт

Він зазначив, що подань було чимало, але вони "померли в ОК "Схід", навіть після заміни командувача.

"Повага до військової майстерності і увага до особового складу в ОК "Схід" дуже низькі. Командувач отримав генеральське звання, але не звертає уваги на тих, завдяки кому він насправді це звання отримав. Кому нові погони, а кому... А Героямслава", – підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗСУ спалахнув скандал через директиву Генштабу та Міноборони про майбутні масові скорочення і звільнення. Їх зв'язали з реформуванням і переходом на структуру армії стандартів НАТО.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
хорошо еще, что за это под суд не отдают, с нашего главкома станется.
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Что и гробы покупали за свой счёт?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Отчет напоминает фразу Шпака...ри магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки.
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