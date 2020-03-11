Одній із найкращих бригад ЗСУ не дали держнагород: сплив обурливий звіт

Ударна група 54-ї окремої механізованої бригади, яка за два роки війни на Донбасі ліквідувала близько 100 терористів і знищила десятки одиниці техніки, не отримала жодної державної нагороди.

На несправедливість звернув увагу на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши звіт підрозділу за 2018-2019 роки (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Звіт про 58 бойових операцій ударної групи 54-ї механізованої бригади ЗСУ. Унікальний (не секретний) звіт публікується вперше. Це результати бойових дій підрозділу 54-ї бригади за час ротації на фронті в районі Попасної і Троїцького в 2018 і 2019 роках", – повідомив він.

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За словами Бутусова, ударна група 54-ї ОМБр – один з найефективніших і професійних підрозділів ЗСУ.

"95% операцій підтверджено відео безпілотників і є в розпорядженні командування. Втрати противника – до 100 убитих, знищено і пошкоджено до 20 одиниць бойової техніки, понад 50 одиниць автотранспорту. Нуль у цього підрозділу лише в одній графі – бойові нагороди. Ніякої державної нагороди за всі ці операції з 2018-2019 року ці воїни від Батьківщини не отримали. Були відомчі нагороди, а орденами держава чомусь не вважала за потрібне удостоїти. Хоча саме ці чоловіки – справжня гордість нашої армії, її стрижень", – обурився журналіст.

Він зазначив, що подань було чимало, але вони "померли в ОК "Схід", навіть після заміни командувача.

"Повага до військової майстерності і увага до особового складу в ОК "Схід" дуже низькі. Командувач отримав генеральське звання, але не звертає уваги на тих, завдяки кому він насправді це звання отримав. Кому нові погони, а кому... А Героям – слава", – підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗСУ спалахнув скандал через директиву Генштабу та Міноборони про майбутні масові скорочення і звільнення. Їх зв'язали з реформуванням і переходом на структуру армії стандартів НАТО.

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