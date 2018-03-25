Одні наживалися на інших: депутат оголосила про перемогу над поборами в школі

Фінансові потреби навчальних закладів Києва на сьогоднішній день повністю забезпечені бюджетними коштами, а за кошти батьківських комітетів школи повинні звітувати максимально прозоро.

Про це в ефірі ObozTV розповіла депутат Київради, експерт з освітніх питань Наталія Шульга.

"Ми йдемо до автономії шкіл. У нас вже багато років йде експеримент в Деснянському районі, де школи мають свою бухгалтерію. Вони фінансово звітують. І тепер за законом кожен рік до 31 грудня на сайті школи повинні бути всі фінансові звіти. Всіх батьківських фондів і т.д", - підкреслила депутат.

За її словами, раніше школи дійсно сильно потребували фінансової підтримки батьківських комітетів.

"Цей перекіс, що брати у батьків гроші, а батьки відчувають, що це їхня приватна власність і вони будуть там рулити - це неправильно. Зрозуміло, що в тих умовах, які були, школи потребували батьківської допомоги, але зараз в Києві ми вийшли практично на 100% фінансування, про що всі директори мріяли роками. Тому має бути чітко зрозуміло, навіщо додаткові кошти і звітність по них має бути дуже прозорою, тому що одні батьки наживалися на інших", - констатувала вона.

Також Шульга зазначила, що наразі не існує жодних обмежень на прийом в школи дітей з особливими потребами.

"Мова йде про те, що якщо ви цього не плануєте, то ви і не досягнете. Що зараз закон вимагає прямим текстом? Раніше це можна було вирішити тільки на рівні директора школи. Батькам можна було тільки через районне управління освіти знайти школу, яка погодилася б взяти їх дитини. Зараз жоден директор не має права відмовити батькам. Для цього потрібен додатковий персонал і місцева рада може дати додаткові ставки", - підсумувала експерт.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Шульга розповіла, які нововведення чекають в цьому році першокласників реформованої школи.