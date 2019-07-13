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"Одні мумії!" Мережу розлютив скандальний телеміст між Москвою і Києвом

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Скандальний телеміст з Росією, який влаштував телеканал NewsOne і транслювався на пропагандистському "Росія 1", викликав негативну реакцію серед українських користувачів.

На їхню думку, у студії був продемонстрований типовий "совок". Окрему увагу в мережі звернули на те, що в програмі брали участь в основному люди похилого віку.

"Це і є той "совок", який Росія ривками, стрибками, проривами намагається "повернути взад" і затягнути туди Україну", – написав у своєму Twitter блогер "Vіtаuskаs".

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Учасники телемосту "Треба поговорити"

Учасники телемосту "Треба поговорити"

Скріншот із відео

"Що це за шалені бабки?", "Прямо Долина Царів – одні мумії! Яка гидота!", "Убогість на фото. Україно, біжи щодуху!" – пишуть користувачі в коментарях.

При цьому скандальний телеміст висміяли також за демонстрацію сала в ефірі. "Не можу слухати цю маячню!", "Навіть мене пройняло до кістки. Я так не матюкався зі школи", – обурюються українці.

"Одні мумії!" Мережу розлютив скандальний телеміст між Москвою і Києвом
"Одні мумії!" Мережу розлютив скандальний телеміст між Москвою і Києвом

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

  • Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення прийнято "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

  • Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

  • Проте 10 липня Тарас Козак, який нібито володіє телеканалом NewsOne, сказав, що телеміст відбудеться. Однак в Україні пропагандистська програма не транслювалася.

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Теми
Російсько-український конфлікт Телеміст із Росією
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кому нужны эти старые кашолки?где молодеж?полная лабуда
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
они бы ещё мумию ленина приволокли..."миратворцы" хреновы...
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Телемост разозлил не сеть, а стадо порохоботов.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Bogdanov Igor, на таких событиях должна быть молодежь!!!!а не старье которому в могилу пора!!!!страна для будущего а не для старья!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Bogdanov Igor, -а кто ты тогда...?))) Зе бил...?
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