Одне із 7 чудес України опинилося на межі зникнення: тривожні дані. Відео

Найглибше і найбільше озеро України Світязь, що у Волинській області, катастрофічно міліє і пересихає – від звичних берегів водойма відійшла вже на десятки метрів.

Фахівці ж прогнозують, що туристична перлина Волині зменшиться щонайменше на триста гектарів. Про це йдеться у сюжеті "Подробиць" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"20 сантиметрів не вистачає до того рівня, на якому стоїть озеро на картах. І відповідно 60 сантиметрів – до того рівня, який би мав бути на весну кожного року", – говорить науковий співробітник Шацького національного природного парку Петро Юрчук.

Озеро Світязь міліє

За словами науковців, катастрофічно міліти озеро почало ще п'ять років тому. На метеорологічній станції, яка розташована неподалік від водойми, зафіксували, що опадів випало на сотню міліметрів менше від норми. Цього ж року рекорд побито ще й через безсніжну зиму – озеро вже з весни вкрилося піщаними косами.

Озеро Світязь міліє Скриншот із відео

Як зазначає жителька села Світязь, біологині Надія Цвид, з такими темпами обміління озеро невдовзі може перетворитися на болото.

"На дні збільшилася кількість харових плантацій. Це зелена водорість, яка переважно характерна для стоячих водойм. І також ми знайшли деякі цианобактерії, які теж свідчать про те, що йде застоєння води в певних ділянках і заболочення місцевості. На цьому місці в урочищі Гряда на озері Світязь про водойму нагадує хіба що навігатор: показує, що ми стоїмо у воді, але навколо, лише піски", – розповідає жінка.

За її словами, минулого літа попід берегом ще хлюпалися діти. Відтоді вода відійшла ще на пів сотні метрів. Тоді як окремі місця вже нагадують пустелю.

Озеро Світязь міліє facebook.com/alexander.gech

Як відомо, Світязь – це карстове озеро, притоку водойма не має. Тож торік там полагодити шлюз на каналі, який з'єднує Світязь із озерами Луки і Перемут. Після цього витік води припинився, однак наповнюватися водоймі немає звідки через відсутність опадів.

Щоб врятувати Шацьке поозер'я, потрібно відремонтувати цілу систему водопостачання, наголошує начальник Ратнівського міжрайонного управління водного господарства Михайло Тимощук.

Озеро Світязь міліє Скриншот із відео

"Зробити капітальний ремонт даної системи хоча би для початку магістральних тих канальчиків, і звичайно споруд на них, які мають шлюзи-регулятори, щоб затримувати воду. Потрібно до 10 мільйонів гривень. Таких грошей в області немає", – констатує він.

Водночас навколо озера ростуть плантації лохини. Для їхнього поливу викопують штучні водойми, які, переконують місцеві жителі, відбирають воду, що раніше надходила в Шацькі озера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися нові фото найглибшого озера України Світязя, розташованого на Волині, рівень води в якому катастрофічно впав.

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