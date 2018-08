Однажды я родился первенцем в семье любящих родителей, дядей и тёть, дедушек и бабушек и шел по интересному мне пути, с планом, который создал сам…

Однажды в 24 года я получил MBA-диплом, познакомился с будущей женой и стал директором по маркетингу немаленького немолодого столичного телеком-оператора, которого удалось перезапустить к жизни …

Однажды год спустя моя компания купила другую в г. Ивано-Франковск, с двумя ключевыми людьми из команды маркетинга я поехал в командировку чтобы быстро много сделать с точки зрения интеграции актива. И в рабочую субботу 19 августа уже быть в Киеве, чтобы нарезать задач, проконтролировать 20 человек команды и сделать еще бооооооооооооольше. Конечно же "до праздников", вы ведь знаете, как это бывает, когда накануне делового сезона из-за переносов в стране случается 5 выходных? И еще заплатить прорабу и стартовать ремонт в только что купленной в валютную ипотеку квартире. Конечно же, непременно в субботу 19 августа …

Однажды выехав из той командировки пятничным вечером в Киев, не доехав до него 25 км, у поселка с безобидным названием Мила, в 2 часа ночи мы на моей служебной Skoda SuperB с водителем на скорости въехали под фуру… Водитель получил несколько переломов и тяжелую моральную травму, мой заместитель отделался легким сотрясением мозга, о прекрасном парне Андрее осталась лишь светлая память, а я вернулся с открытой черепно-мозговой травмой, переломанной ключицей, оторванным ухом, раздробленной челюстью и переносицей, в коме и с неутешительными прогнозами…

Однажды через месяц после трагедии, меня вопреки удивлению и прогнозам докторов, аккуратно сшитого и активно идущего на поправку перевели из реанимации в палату, а еще через 2 месяца я вернулся в свое директорское кресло со всеми знаниями и навыками, но полностью отключенной волей дальше менять мир и бороться, и отсутствующим ответом на вопрос "Зачем весь этот движ вокруг?" Хоть система маркетинга, выстроенная мной в компании за год, устояла и выдала на-гора все необходимые результаты, вопреки потерям ключевых людей. Crush-test моя система прошла, осталось сделать то же и мне…

Однажды сменяли друг друга серые дни, провалиться в сон, очнуться и бодрствовать в эмоциональном коматозе, съесть еды, ходячий революционер стал реактивной амебой, "что воля, что неволя, все-равно" …

Однажды через полгода после аварии я лег в госпиталь на двухнедельную восстановительную терапию. День святого Валентина с невестой в госпитальной палате с пирожным "картошкой" и свечками, купленные у м. Печерская тюльпаны, ведра капельниц, часы целебного сна в барокамере, неспособность собрать себя в кучу и часы размышлений глядя в потолок "Зачем мне была эта авария? Что она хотела мне сказать?"…

Однажды в ночь со 2 на 3 марта я без особого энтузиазма готовил страшно серьезную презентацию по работе, и в голове "снова включили лампочку", я вернулся! И это заметили ВСЕ уже на следующий день…

Однажды я продолжил революцию на работе, женился на любимой, съездил в Европу в свадебное путешествие на поезде и пароме, колбасил-колбасил-колбасил вместе с командой, пока однажды через полгода апатия не вернулась, чуть слабее, но от того не легче…

Однажды после двухнедельной терапии я снова вернулся. Так повторялось еще 2 раза. Итого 2 месяца поисков ответа на вопрос "зачем?" в потолке больничной палаты в течение двух лет. И в последний день четвертого раза мне пришел инсайт…

Однажды мы приходим в эту жизнь безграничных возможностей, где неизбежны всего две вещи. Первая – физическая смерть, которая может наступить, когда-угодно и с кем угодно, поэтому уважать её надо, а вот бояться, отравляя страхом каждый день своей жизни, которой непонятно сколько осталось, точно не стоит. Когда принимаешь факт смерти и смиряешься с его неизбежностью, все остальные проблемы кажутся абсолютно несущественными. Вторая – изменения (трансформация), которые всегда происходят, куда бы мы от них не прятались, оцепенев в неделании на стуле, втыкая в свое отражение в экране смартфона. Всё меняется, всё меняется всегда, все мы меняемся. Самая большая глупость – пытаться остановить изменения и жаждать стабильности. Самая большая ценность в человеке – способность осознанно меняться немножко впереди своего времени. И всего две ключевых вещи мы выбираем: чем (дело, люди, события, мысли, эмоции) наполним время нашей жизни между "сейчас" и "смертью"? и в каком направлении мы будем надеяться меняться? Я буду развиваться или разрушаться? Мой выбор, мой персональный бриф мирозданию – прост: наполнить жизнь максимальной радостью, занимаясь тем, в чем я приношу больше всего ценности и пользы – изменять себя, своё окружение и мир с помощью целостного маркетинга. Кстати, жертвенно мучиться и страдать от "беды за бедой" – это тоже выбор. Многих, но не мой. Вот такая простая матрица мироустройства без точки "0" с двумя неизбежностями и ее выборами …

Однажды я поделюсь этой нехитрой концепцией со своими детьми, и, надеюсь, не единожды она поможет им сделать свой выбор…

Однажды 9 лет назад я стал задавать на собеседованиях кандидатам контрольный вопрос: "с сегодняшнего дня прошло ровно пять лет, ты идешь по улице, на тебя упал кирпич и тебя не стало. За что с точки зрения самого интересного, что ты стремишься сделать в эти пять лет тебя должны заполнить люди? И что написать на ограниченном пространстве твоей могильной плиты?" У вопроса нет правильных и неправильных ответов, но для многих этот вопрос – не только стресс, похлеще "расскажите самое главное о себе за 2 минуты, секундомер включен", но и стимул первый раз в жизни задуматься о том, что следующий миг может просто не наступить и гораздо важнее, счастлив ли ты вообще, занимаясь тем, чем ты занимаешься. Счастлив ли ты, находясь с теми, с кем находишься? Счастлив ли ты, занимаясь тем, что ты выбираешь каждый день? Счастлив ли ты прямо сейчас?...

Однажды ты спросишь у меня "Как дела?" Я отвечу простой латинской поговоркой "Dum vivo, prosum!" - "Пока я жив, у меня все отлично!", потому что все еще можно изменить. Keep walking, or running, but never stop flying!...

Однажды ты будешь счастливым человеком. Помни, что создать посредственное нечто и "вау!" занимает приблизительно одинаковое время. Радость от того, что наступил новый день, от того. какой красивый снег за окном и страдание от того, что до весны еще два дня, а до "пенсии" - 20 лет - тоже…

Быть может, твое "однажды я буду счастливым" – это прямо сейчас?