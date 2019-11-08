"Одна з найтепліших країн Європи!" Синоптикиня дала прогноз погоди в Україні на вихідні

Вихідними, 9 та 10 листопада, на територію України повернеться потепління. Втім, на заході, півночі та в центрі в суботу дощитиме. А от у неділю опади малоймовірні, вони не припиняться хіба що на Закарпатті та у прикарпатських областях.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, цими днями може також повернутися потужний вітер.

"І знову потепління! Вихідними Україна буде однією з найтепліших країн Європи", – написала Діденко.

Синоптикиня дала прогноз погоди в Україні на вихідні

Вона зауважила, що в суботу та неділю денна температура повітря у більшості областей становитиме +14…+19 градусів, на півдні – до +17…+22.

На північному сході, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині буде свіжіше – лише +10…+14 градусів. У західних областях 10 листопада похолодає до +10…+15 градусів, хоча 9 листопада буде +14…+19.

"9 листопада дощитиме на заході, півночі та в центрі. Але переважно – у нічні та ранкові години, вдень опади припинятимуться. У неділю, 10 листопада, суттєві опади в Україні малоймовірні, лише на Закарпатті та в прикарпатських областях втримається волога погода", – додала синоптикиня.

За словами Діденко, у Києві в суботу вночі та вранці пройде дощ, а вдень не очікується істотних опадів. У неділю дощ малоймовірний, проте місто окутає туман.

Вітер – поривчастий. Температура повітря у Києві вночі приблизно +10 градусів, вдень очікується потепління до +15…+17.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж осені протримається плюсова температура – за винятком 17-23 листопада.

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