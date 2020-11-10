Одна медсестра на 60 осіб: в мережі показали жахливі фото з COVID-19 лікарні на Харківщині

В обласній інфекційній лікарні №22 міста Куп'янська Харківської області не вистачає медичного персоналу та інструментів, а сама медустанова знаходиться в жахливому стані.

На 60 хворих коронавірусом там доводиться всього одна медсестра. Про це розповів один з пацієнтів на ім'я Микола, пишуть "Куп'янськ Новини" в Telegram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У мене медсестричка попросила шприц, так як в сусідній палаті лежала бабуся і вона їй 5 днів одним шприцом колола ліки, поки не погнулася голка. Все тому що у цієї бабусі не було грошей на нові шприци. Медсестри тоді отримували 6000 в місяць і їх тоді вже не вистачало, у нас була одна медсестра на 60 осіб", – поділився чоловік.

Він також показав фото однієї з палат для коронавірусних хворих.

Лікарня знаходиться в жахливому стані. Куп'янськ Новини

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби. Так, МОЗ продовжує розгортати і збільшувати кількість ліжок в закладах охорони здоров'я, будуть госпіталізувати хворих з COVID-19.