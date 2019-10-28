Одна логічна помилка: вчені назвали несподівану причину катастроф

Помилка в ухваленні рішення, яка присипляє нашу пильність і не дає об'єктивно оцінити ризики, часто стає причиною фатальних катастроф.

Дослідження показують, що ми надто часто ухвалюємо рішення, спираючись на попередній досвід, при цьому ми ігноруючи безліч позитивних або негативних чинників, які раніше призводили до позитивного результату. Так, ми не оцінюємо ризики об'єктивно, що і стає причиною багатьох катастроф, пише ВВС.

У статті навели приклад - пілот здійснює звичний політ за відомим маршрутом, але погода раптом погіршується. Пілот знає, що політ крізь грозу є небезпечним і за інструкцією він має розвернутися. Але він уже літав цим маршрутом раніше за схожих погодних умов - і жодних проблем не трапилося.

Учені назвали несподівану причину катастроф

"Чи має пілот продовжувати політ або він таки має повернути назад? Якщо ви обираєте перший варіант, ви припускаєтеся відомої логічної помилки - "упередження результату". Рішення продовжувати політ було дуже ризикованим і вперше. Уникнути аварії, можливо, вдалося лише дивом. Але упередженість результату змушує пілота вдруге проігнорувати небезпеку і припустити, що в інструкції вона є або завищеною, або його майстерність дозволяє впоратися з такими ризиками", - зазначається у статті.

Журналісти стверджують, що згідно дослідженню 1988 року, люди схильні звинувачувати когось у негативних наслідках, навіть якщо ситуація від людини не залежала. І так само навпаки: упередженість, спричинена попереднім позитивним результатом змушує нас ігнорувати ризики і ухвалювати хибні рішення.

Дослідниця Франческа Джіно з Гарвардської школи бізнесу провела експеримент - учасникам розповіли про вченого, який підробив результати досліджень, щоб довести ефективність медичного препарату. Джіно виявила, що учасники менш критично ставилися до поведінки науковця, якщо препарат зрештою виявлявся безпечним та ефективним, ніж коли в нього були небезпечні побічні ефекти.

Хоча в ідеалі вони мали б засудити безвідповідальні дії вченого в обох випадках, адже в майбутньому вони цілком можуть призвести до трагедії.

Крім того, пишуть журналісти, найбільш серйозні наслідки упередження результату стосуються нашого сприйняття ризиків. Наприклад, дослідження поведінки пілотів показують, що багато хто з них ухвалює рішення летіти за небезпечних погодних умов із поганою видимістю, якщо вони чують, що інші пілоти щойно успішно пролетіли цим маршрутом. Як з'ясували дослідники, ця логічна помилка пояснює багато катастроф.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі почалася нова істерія, пов'язана з можливим кінцем світу через планету-вбивцю Нібіру.

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