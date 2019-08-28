"Одна і та ж особа?!" Кардинальні зміни в зовнішності Путіна розбурхали мережу. Фото

У мережі опублікували колаж із фотографій президента РФ Володимира Путіна з різницею в 10 років. На думку деяких користувачів, такі зміни не могли відбутися з однією і тією ж особою.

Порівняння фото в Twitter опублікував журналіст і блогер Денис Казанський. Він зазначив, що Путін змінився до невпізнання.

"Важко повірити, що це одна особа, звичайно. Всього за 10-12 років такі зміни... Якщо це пластика, то навіщо потрібна така пластика?" – зазначив він.

Володимир Путін із різницею в 10 років Twitter Денис Казанський

Точку зору про те, що на фото різні люди, висловили в коментарях.

"Я практично впевнений, що в Росії є щонайменше два Путіни", – припустив один із користувачів.

"Його змінюють для кожного випадку", – погодився ще один коментатор.

"Це дві різні особи. П'є на всесвітніх форумах із власної чашки, щоб не взяли аналіз ДНК", – припустила користувачка соцмережі Ірина.

Важко повірити, що це один і той же чоловік, звичайно. Всього за 10-12 років такі зміни ... Хворий на діабет Порошенко, який за версією роспропа ще й п'є, за той же строк не змінився до невпізнання. А тут...



Якщо це пластика, то навіщо потрібна така пластика ??? pic.twitter.com/M3fQLX77t2 - Денис Казанський (@den_kazansky) August 27, 2019

Як писав OBOZREVATEL, у ЗМІ назвали головний "секрет молодості" російського президента. На думку журналістів, він зараз "виглядає краще, ніж 10 років тому".

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