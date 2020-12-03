Одіозному судді Майдану дозволили працювати в Печерському суді довічно, – член Громадської ради доброчесності

Вища рада правосуддя одностайно проголосувала за призначення Віктора Кицюка суддею Печерського суду Києва довічно.

Про це повідомив у Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков. Він наголосив, що суддя "неодноразово свідомо засуджував невинних з метою залякування та придушення протестів".

"Судова влада остаточно пустилася берега... Він (Віктор Кицюк – ред.) узагалі не отримав жодного рішення щодо кваліфікаційного оцінювання. Це пряме порушення закону і злочин", – наголосив активіст.

За словами Жернакова, одіозний суддя став "символом керованого суддівського терору тих часів (Майдану, – ред.)", проте Вища рада правосуддя "не виявила жодних фактів, що свідчать про недоброчесність Кицюка, чи того, що його призначення негативно вплине на авторитет правосуддя та суспільну довіру".

Суддя Майдану отримав право довічно працювати суддею Печерського райсуду столиці Facebook Mykhailo Zhernakov

Суддя Майдану отримав право довічно працювати суддею Печерського райсуду столиці Facebook Mykhailo Zhernakov

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 27 листопада Шевченківський райсуд Києва виправдав екссуддю Печерського райсуду Кицюка.

Його звинувачували в ухваленні свідомо неправосудного рішення з особистої зацікавленості. Йшлося про рішення щодо учасників Автомайдану, яких він позбавив на шість місяців прав керувати транспортними засобами. Кицюк перебував під слідством у справі свідомо неправосудних рішень (ст. 375 Кримінального кодексу) з 2016 року.