Одіозному патріарху Кирилу — 73: як виглядають розкішний особняк і яхта голови РПЦ

Патріарх РПЦ Кирило 20 листопада відзначається свій день народження.

Йому виповнюється 73 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив нагадати, як Кирилу вдалося зробити кар'єру в Росії і як виглядає його розкішне майно.

Патріарх РПЦ Кирило фото: росЗМІ

Свого часу Кирило Гундяєв зробив успішну кар'єру в Російській православній церкві. У 90-ті роки він був митрополитом Смоленським і Калінінградським і першим в Росії священиком, який пропагував християнські ідеї через ЗМІ. Особливою відомою була його програма "Слово пастиря".

З 2009 року і до сих пір Кирило займає місце патріарха Московського і всієї Русі. Однак журналісти часто пишуть про те, що глава РПЦ в своєму немолодому віці живе на широку ногу.

Резиденція патріарха Кирила

Офіційною резиденцією патріарха вважається особняк в селищі Передєлкіно під Москвою. 3-поверховий будинок розміщений на ділянці площею в 2,5 гектара.

Патріарх Кирило фото: росЗМІ

Крім основного будинку, на території резиденції патріарха Московського – багато додаткових будівель. Це, крім особистих апартаментів, кімнати для гостей, домова церква, спортивний та оздоровчий комплекс, господарські приміщення, бокс для зберігання продуктів.

фото: росЗМІ

Також на території резиденції Кирила є паркова зона зі скульптурами, ставок, різні господарські споруди.

В інтер'єрі садиби – багато ексклюзивних меблів, багато з яке привезені з Італії. Фасад нагадує Теремний палац у Кремлі.

фото: росЗМІ

Крім того, Кирило часто зупиняється на Валаамі, в Свято-Даниловому монастирі. Є у патріарха РПЦ резиденції і на Рубльовці, на Соловках, у Троїце-Ликові.

А нещодавно ЗМІ писали, що духовно-просвітницький центр РПЦ, який будується в районі Геленджика, нібито насправді повинен стати дачею для літнього відпочинку патріарха.

фото: росЗМІ

Квартира Кирила в Москві

Уже будучи митрополитом, Кирило отримав 5-кімнатну квартиру в Москві від президента Бориса Єльцина. Квартира, площа якої становить 140 квадратних метрів, знаходиться в знаменитому Будинку на набережній.

З вікон цієї квартири відкривається вид на Храм Христа Спасителя, оскільки розташована вона на верхньому поверсі будинку на вулиці Серафимовича, 2. За інформацією ріелторів, вартість такої нерухомості може досягати 300 мільйонів рублів (близько 120 мільйонів гривень).

фото: росЗМІ

Але сам Кирило ніколи не жив тут. Спочатку квартира була в жалюгідному стані. Коли її відремонтували, сюди перевезли колекцію рідкісних книг, які збирав ще батько Гундяєва.

Яхта Кирила Гундяєва

Крім усього іншого, патріарх РПЦ має яхту "Паллада", яка, за даними ЗМІ, перебуває на балансі Московської патріархії, а за її утримування платить російська церква.

Влітку 2019 року на яхті глави РПЦ патріарха Кирила помітили компанію молоді, в тому числі і оголену дівчину в бікіні.

фото: "Факти"

З чуток, яхту для додаткового заробітку могли здати в оренду, що пояснило б нетипову для духовних осіб компанію напівголої молоді.

Також користувачі соцмереж висловили різні припущення, яким чином дівчина в бікіні і її супутники опинились на яхті РПЦ.

Яхта патріарха Кирила фото: stolicaonego.ru

"Москва, яхта" Паллада "глави РПЦ Гундяєва. Дівчина в купальнику, напевно, монашка", – написали в Twitter "Записки божевільного".

"На сповідь приходила", "Це прибиральниця, ви що думали, там прибиратися не потрібно?" – жартували в коментарях.

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава РПЦ Кирило порівняв аборти з язичницькими жертвопринесеннями. Він різко розкритикував штучне переривання вагітності під час виступу на Всесвітньому російською народному соборі.

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