Скандального екс-прокурора Суса достроково випустили з СІЗО

Колишній заступник керівника Департаменту Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитро Сус раніше терміну вийшов з Лук'янівського СІЗО.

Як повідомляє ТСН, таке рішення прийняв суд після внесення застави.

Сус відмовився відповідати, хто саме вніс за нього заставу і чи була вона в криптовалюті.

"Нацбанк ще не приймає криптовалюту. Я про це (хто вніс заставу - ред.) не хочу говорити", - заявив Сус.

gordonua.com

Як повідомляв "Обозреватель", у січні Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід Суса з домашнього арешту на заставу 1,76 млн грн.

Колишній слідчий Генпрокуратури не зміг внести цю суму, після чого 13 лютого його було взято під варту.

У середині березня Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Солом'янського районного суду про арешт Суса, знизивши йому розмір застави на 500 тис. - з 1,76 до 1,2 млн грн.

Колишнього прокурора підозрюють у привласненні чужого майна, а також у торгівлі речовими доказами у кримінальних впровадженнях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час перебування під домашнім арештом Сус створив біткоїн-ферму для виробництва криптовалюти.