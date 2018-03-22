Скандального екс-прокурора Суса достроково випустили з СІЗО

Колишній заступник керівника Департаменту Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитро Сус раніше терміну вийшов з Лук'янівського СІЗО.
Як повідомляє ТСН, таке рішення прийняв суд після внесення застави.
Сус відмовився відповідати, хто саме вніс за нього заставу і чи була вона в криптовалюті.
"Нацбанк ще не приймає криптовалюту. Я про це (хто вніс заставу - ред.) не хочу говорити", - заявив Сус.
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Як повідомляв "Обозреватель", у січні Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід Суса з домашнього арешту на заставу 1,76 млн грн.
Колишній слідчий Генпрокуратури не зміг внести цю суму, після чого 13 лютого його було взято під варту.
У середині березня Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Солом'янського районного суду про арешт Суса, знизивши йому розмір застави на 500 тис. - з 1,76 до 1,2 млн грн.
Колишнього прокурора підозрюють у привласненні чужого майна, а також у торгівлі речовими доказами у кримінальних впровадженнях.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що під час перебування під домашнім арештом Сус створив біткоїн-ферму для виробництва криптовалюти.