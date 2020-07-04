Один зачепився за дерево, другого забрала вода: подробиці трагедії з дітьми на Закарпатті

На Закарпатті в Тячівському районі всю ніч шукали 10-річного Ростислава, який упав у гірську річку. Однак надії батьків виявилися марними – тіло дитини знайшли лише вранці наступного дня за п'ять кілометрів від місця події.

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Його відразу забрала велика вода

У селі Дубове Тячівського району трапилася трагедія. Двоє братів-двійнят вирушили ловити рибу в гірській річці Тересві. Як розповіли нам місцеві жителі, тутешня водойма досить підступна. Тут у минулі роки тонули й дорослі люди. А зараз через дощі вода в річці піднялася, стала бурхливішою.

Річка Тересва. Вікіпедія

"Нам зараз важко про це говорити. Це наш брат потонув, його звали Ростислав. Вони двійнята, в серпні їм мало виповнитися 11 років. Пішли ловити рибу. Один брат встиг зачепитися за дерево, а Ростислав пішов далі, і його забрала велика вода", – розповіла сестра Світлана.

Місцевий житель Сергій уточнює, що загибла дитина послизнулася на кам'яній плиті, можливо, вдарилася об кам'яне дно. "Брат відразу кинувся до батьків по допомогу, але однаково було вже пізно. Вони обидва ще маленькі, мабуть, злякалися", – додає Сергій.

Ще один тутешній мешканець Євген розповідає, що хлопчика шукали всім селом разом із поліцією та ДСНС усю ніч. Оглядали навіть Тису, куди впадає Тересва. З настанням темряви пошуки водолази припинили. І тільки о 10 годині ранку тіло Ростислава виявили біля сусіднього селища – за 5 кілометрів від місця трагедії.

Село Дубове (google.com)

За червень потонуло більш як 200 осіб

На жаль, це далеко не єдиний випадок, коли українці тонуть у водоймах. Сумна статистика продовжує зростати щомісяця. Так, тільки з початку літа, за даними ДСНС, в Україні потонуло більш як 230 людей, з них 36 – діти.

1 липня в Залізному Порту трапилася трагедія. Там у морі потонула 3-річна дівчинка, яка приїхала відпочивати разом із бабусею. До того ж трапилося все першого дня відпустки.

Малеча плавала з бабусею на надувному матраці, коли хвиля знесла дівчинку в воду. Звідти дістали вже бездиханне тіло.

У Маріуполі теж потонув 7-річний хлопчик. Він мав ДЦП, проте чомусь опинився сам на пляжі без нагляду дорослих. Рятувальники знайшли тіло дитини наступного дня.