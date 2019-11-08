Один із найстаріших патріархатів визнав ПЦУ: що це значить

Найстаріший після Вселенського патріархату Олександрійський патріархат Феодор II офіційно визнав автокефальну Православну церкву України.

Під час літургії в п'ятницю, 8 листопада священнослужитель поминав ім'я митрополита Київського Епіфанія, повідомив в Facebook архієпископ Чернігівський і Ніжинський Евстратій (Зоря).

Він зазначив, що служба пройшла в день Собору Архістратига Михаїла в храмі Архангелів (Каїр, Єгипет).

Новини Глава ПЦУ Епіфаній зустрінеться з Помпео

"Таким чином, Олександрійський Патріархат приєднався до числа церков, які визнають автокефалію ПЦУ. Як відомо, Олександрійська Церква має в диптихах друге після Вселенського Патріархату місце", – додав Зоря.

Патріарх Феодор II Facebook Евстратій (Зоря)

Як повідомляє ВВС, визнання Олександрійським патріархатом ПЦУ стане потужним сигналом для всього православного світу. Адже багато інших помісних церков вже заявляли, що будуть визначатися щодо свого ставлення до ПЦУ після того, як її визнають старі патріархату, такі як Олександрійський.

Літургія Facebook Евстратій (Зоря)

Відзначається, що це визнання відбулося після подібного кроку Грецької православної церкви, яка також почала євхаристійне спілкування з ПЦУ.

Серед автокефальних церков, які можуть в найближчому майбутньому визнати ПЦУ, експерти також називають Кіпрську, Румунський та Грузинську.

Як писав OBOZREVATEL, раніше архієпископ Зоря заявив, що Росія намагається інформаційно пом'якшити наслідки для себе рішення, прийнятого Собором ієрархів Церкви Греції про визнання ПЦУ.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!