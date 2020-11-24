Один із найкращих аерокосмічних конструкторів України помер від COVID-19

Від наслідків коронавірусної хвороби помер Олександр Дегтярев – генеральний директор Конструкторського бюро "Південне", головного підприємства ракетно-космічної галузі України.

Видатного 69-річного аерокосмічного конструктора, академіка Національної академії наук не стало 24 листопада. Про трагічну звістку сповістив Офіс президента в Telegram-каналі.

"Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне". Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших. На жаль, ми особливо гостро це розуміємо, коли втрачаємо саме тих, хто вмів ламати стереотипи та розширювати горизонти", – зазначили в ОПУ.

Олександр Вікторович Дегтярев народився 31 жовтня 1951 року в м. Яранську (нині Кіровська область Росії). Закінчив Ленінградський механічний інститут (БДТУ) за спеціальністю "Двигуни літальних апаратів" (1975 рік) і економічний факультет Дніпропетровського національного університету (2001 рік). Стажувався і навчання в ряді аерокосмічних компаній США та Франції.

Також Дегтярев пройшов школу проєктування, конструювання і експериментального відпрацювання ракетних комплексів стратегічного та космічного призначення. Він зробив значний практичний внесок у розроблення й модернізацію ракетних комплексів із ракетами сімейства SS-17, SS-18 і SS-24 (за класифікацією НАТО), а також проєктів із модернізації та комерційного використання космічних ракетних комплексів сімейства "Зеніт", "Днепр", низки космічних апаратів і супутникових систем.

З ініціативи авіаконструктора на КБ "Південне" було налагоджено міцні контакти з багатьма світовими компаніями космічного профілю, космічними агентствами багатьох країн і організаціями Європи, США, Єгипту, Японії, Південної Кореї та інших країн світу.

Водночас Дегтярев написав до 200 наукових публікацій і статей з питань розроблення ракетних комплексів різного призначення, їхньої модернізації та адаптації для вирішення наукових і прикладних завдань. Він – автор 50 винаходів і патентів, які покладено в основу технології створення конкурентоспроможних ракетно-космічних комплексів.

2005 – академік Міжнародної академії астронавтики, секретар українського регіонального відділення Міжнародної академії астронавтики;

2006 – кандидат економічних наук;

2012 рік – доктор технічних наук;

2015 рік – академік Національної академії наук України; віцепрезидент Міжнародної астронавтичної федерації.

Крім цього, "Почесний працівник космічної галузі України" (2001), заслужений машинобудівник України (2004). Лауреат Державної премії України (2009).

Олександр Дегтярев був нагороджений орденами "За заслуги" III і II ступенів (2002, 2011 роки), медалями Федерації космонавтики СРСР імені академіка М. К. Янгеля і імені академіка М. О. Пилюгіна, більш ніж 20 медалями Федерації космонавтики СРСР, України та інших відомств і органів ракетно-космічної сфери.

Як підкреслили в Офісі президента, Олександр Дегтярев був одним із найбільш досвідчених фахівців української аерокосмічної галузі. Він на сто відсотків розумів, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі. Зокрема, йому це вдавалося навіть тоді, коли "егоїзм українських політиків заважав побачити хоча б щось, крім їхньої власної вигоди".

"Наша держава обов'язково відновить увесь свій потенціал. Це – наш обов'язок перед тими, хто бачив і боровся за технологічну й сучасну Україну. І це та сама велика мрія, заради якої жив генеральний директор Конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев. Щирі співчуття родині, близьким та Україні", – підсумували в ОПУ.

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