Один із найкращих аерокосмічних конструкторів України помер від COVID-19
На 70 році життя зупинилося серце Олександра Дегтярева
Він був одним із найбільш досвідчених фахівців української аерокосмічної галузі
Академік НАН написав до 200 наукових праць із питань розроблення ракетних комплексів різного призначення
Від наслідків коронавірусної хвороби помер Олександр Дегтярев – генеральний директор Конструкторського бюро "Південне", головного підприємства ракетно-космічної галузі України.
Видатного 69-річного аерокосмічного конструктора, академіка Національної академії наук не стало 24 листопада. Про трагічну звістку сповістив Офіс президента в Telegram-каналі.
"Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне". Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших. На жаль, ми особливо гостро це розуміємо, коли втрачаємо саме тих, хто вмів ламати стереотипи та розширювати горизонти", – зазначили в ОПУ.Що відомо про Олександра Дегтярева
Олександр Вікторович Дегтярев народився 31 жовтня 1951 року в м. Яранську (нині Кіровська область Росії). Закінчив Ленінградський механічний інститут (БДТУ) за спеціальністю "Двигуни літальних апаратів" (1975 рік) і економічний факультет Дніпропетровського національного університету (2001 рік). Стажувався і навчання в ряді аерокосмічних компаній США та Франції.
Також Дегтярев пройшов школу проєктування, конструювання і експериментального відпрацювання ракетних комплексів стратегічного та космічного призначення. Він зробив значний практичний внесок у розроблення й модернізацію ракетних комплексів із ракетами сімейства SS-17, SS-18 і SS-24 (за класифікацією НАТО), а також проєктів із модернізації та комерційного використання космічних ракетних комплексів сімейства "Зеніт", "Днепр", низки космічних апаратів і супутникових систем.
З ініціативи авіаконструктора на КБ "Південне" було налагоджено міцні контакти з багатьма світовими компаніями космічного профілю, космічними агентствами багатьох країн і організаціями Європи, США, Єгипту, Японії, Південної Кореї та інших країн світу.
Водночас Дегтярев написав до 200 наукових публікацій і статей з питань розроблення ракетних комплексів різного призначення, їхньої модернізації та адаптації для вирішення наукових і прикладних завдань. Він – автор 50 винаходів і патентів, які покладено в основу технології створення конкурентоспроможних ракетно-космічних комплексів.
2005 – академік Міжнародної академії астронавтики, секретар українського регіонального відділення Міжнародної академії астронавтики;
2006 – кандидат економічних наук;
2012 рік – доктор технічних наук;
2015 рік – академік Національної академії наук України; віцепрезидент Міжнародної астронавтичної федерації.
Крім цього, "Почесний працівник космічної галузі України" (2001), заслужений машинобудівник України (2004). Лауреат Державної премії України (2009).
Олександр Дегтярев був нагороджений орденами "За заслуги" III і II ступенів (2002, 2011 роки), медалями Федерації космонавтики СРСР імені академіка М. К. Янгеля і імені академіка М. О. Пилюгіна, більш ніж 20 медалями Федерації космонавтики СРСР, України та інших відомств і органів ракетно-космічної сфери.
Як підкреслили в Офісі президента, Олександр Дегтярев був одним із найбільш досвідчених фахівців української аерокосмічної галузі. Він на сто відсотків розумів, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі. Зокрема, йому це вдавалося навіть тоді, коли "егоїзм українських політиків заважав побачити хоча б щось, крім їхньої власної вигоди".
"Наша держава обов'язково відновить увесь свій потенціал. Це – наш обов'язок перед тими, хто бачив і боровся за технологічну й сучасну Україну. І це та сама велика мрія, заради якої жив генеральний директор Конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев. Щирі співчуття родині, близьким та Україні", – підсумували в ОПУ.
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