Один без дому. Правила безпечної оренди подобово перед Новим роком

Новорічні традиції у всіх різні. Одні вважають за краще знімати житло для святкування, а інші – нечесним шляхом заробляти на перших. Платформи для оренди нерухомості, в тому числі OLX, постійно прокачують свої методи боротьби з шахраями. Розвантажити систему і знизити шанси шахраїв допомагає пильність самих користувачів. Юлія Ковбаса, лідер команди якості контенту в OLX Нерухомість, поділилася з читачами OBOZREVATEL секретами безпечної оренди напередодні зимових свят.

Юлія Ковбаса, лідер команди якості контенту в OLX Нерухомість.

Сезонна мода

Як правило, пропозиція і попит для подобової оренди нерухомості залежать від сезонів. Якщо влітку активізуються регіони у моря, то взимку – ближче до Карпат і гірськолижних курортів. Орендарі ж найбільш активні в перший тиждень грудня. У цей час вони на 23% частіше відгукуються на об'яви про будинки і на 14% — про квартири.

Зростання попиту, звичайно, активізує і бажаючих поживитися. На сервісах оренди житла з'являються шахрайські оголошення, число яких зростає відповідно до сезонних трендів. Частину пропозицій вдається виявляти і блокувати до публікації за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, така система працює на OLX. У розділі подобової оренди нерухомості завдяки їй регулярно вдається виявляти і блокувати подібні оголошення – це 3% від усіх публікацій розділу.

Без сюрпризів

Щоб провести святковий зимовий період без неприємностей, під час вибору житла для подобової оренди достатньо дотримуватися декількох простих правил.

Перш за все, звертайте увагу на правдоподібність ціни. Дуже низька ціна на квартиру з хорошим ремонтом і в центрі – улюблений "гачок" шахраїв і основний сигнал небезпеки для орендаря. Придивіться до інших пропозицій в місті або районі: чи може настільки дешево коштувати така квартира?

Занадто приваблива фотографія житла в оголошенні цілком може виявитися просто картинкою з Google. До речі, перевірити це теж можна: натисніть правою кнопкою миші на зображення і виберіть "Знайти картинку (Google)".

Постановочне професійне фото в поєднанні з низькою ціною – явна ознака шахрайства. Про можливу аферу може говорити й те, що в оголошенні розміщено фото різних розмірів або якості зйомки.

Бувають випадки, коли оголошення складено ідеально, але власник житла виявляється підозріло наполегливим в плані передоплати. В період святкового ажіотажу, коли гарне житло розбирають швидко, поспіх грає на руку шахраям.

Є два основних способи роботи аферистів: орендодавець просить передоплату або ж на вас виходить "агентство", яке наполягає на підписанні договору на надання послуг і внесення невеликої суми за це. Другий варіант скоріше характерний для довгострокового зйому житла, але і в нашому випадку потрібно бути уважним.

І якщо навіть за вказаними пунктами проблем немає, це все одно не привід втрачати пильність. Щоб уберегти себе, дізнавайтеся якомога більше деталей про об'єкт і про власника. Наприклад, куди виходять вікна, хто сусіди, яким транспортом можна дістатися, який найближчий продуктовий магазин тощо – те, що в принципі ви можете перевірити. Не соромтеся просити показати паспорт і документи на житло. Перевірити отримані дані можна через безкоштовні ресурси Міністерства юстиції і Міграційної служби.

Ще один простий і робочий спосіб перевірки – попросити власника зробити відеодзвінок з квартири. Прохання про такий віртуальний рум-тур може відразу відсікти багатьох шахраїв. Будьте впевнені, псевдоарендодателі почнуть придумувати причини, чому зараз не найзручніший момент для дзвінка. Або скажуть, що у них зламана камера.

До речі, є ще один спосіб переконатися в достовірності оголошення. Попросіть орендодавця зробити фото в інтер'єрі з ID (номером) оголошення на платформі і датою зйомки. Наприклад, роздрукувати на аркуші паперу або написати від руки і сфотографувати на тлі того ж столу або дивана, що і на фото в оголошенні. Для шахрая це технічно майже нездійсненне прохання.

А ще, якщо розташування та час дозволяють, ви можете домовитися про особисту зустріч і перегляді житла, щоб розвіяти всі сумніви.

Все за правилами

Натрапивши в пошуках житла на підозріле оголошення, ви, знаючи про правила безпеки, обійдете його стороною. А заодно допоможете захистити інших користувачів і зробити платформу для оголошень безпечнішою, повідомивши модераторам про можливе порушення – під кожним оголошенням можна побачити кнопку "Скарга", натиснути її і відправити повідомлення модератору.

На OLX також існує програма "Публікуємо правильно". З її допомогою користувачі можуть поскаржитися на неякісні або потенційно небезпечні оголошення. Достатньо натиснути на спеціальну кнопку – і оголошення відправиться на розгляд менеджерам за якістю. Близько 80% отриманих оголошень блокуються або відправляються на доопрацювання авторам.

Крім того, є програма для ріелторів "Працюємо за правилами". Її мета – разом з надійними ріелторами очистити базу оголошень від шахраїв, неактуальних оголошень або недостовірної інформації. За підтверджені оголошення після перевірки менеджерами за якістю учасники програми отримують бонуси.

Водночас існують маячки, які вказують на безпечних орендодавців. Наприклад, в цьому році на OLX запустився проект для орендодавців подобового житла – Best Seller. Статус Best Seller можуть отримати найефективніші і якісні оголошення за місяць за категоріями: морські, гірські курорти, екотуризм, а також в кожному обласному центрі.

Думка, що жертвами шахраїв здебільшого стають особи без спеціальної освіти, діти і люди похилого віку, присипляє пильність багатьох. Але всього кілька хвилин більш уважного вивчення оголошення і кілька додаткових питань орендодавцю допоможуть уберегти новорічний настрій від неприємних сюрпризів.