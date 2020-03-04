О спорт, ты - мир! В свое время эта советская фраза была призвана показать, что краснозвездные танки, захватившие половину Европы, - это ни что иное, как голуби мира, несущие освобождения братским народам. Использование спортсменов, певцов, артистов в пропагандистских целях было обычной практикой в СССР. Вспомним, что начало агрессии против Украины тоже выдавалось Кремлем за меры по обеспечению безопасности Сочинской олимпиады, пишет Лариса Волошина для ДС.

Переброску российских войск на Таманский полуостров, заход в Черное море нескольких дополнительных российских военных кораблей в 2014-м, накануне вторжения в Крым, объясняли защитой праздника спорта. Нет ничего удивительного, что современная Россия, продолжая практику советских захватнических войн, не гнушается использовать в пропагандистских целях спорт в качестве "прикрытия". Опасения вызывает другое. Украинские спортсмены охотно принимают участие в российских пропагандистских кампаниях.

Интернетом ширится очередной скандал. Одесский шахматист Станислав Богданович в виртуальном турнире по шахматам сыграл за команду России против Украины. Мало того, что сыграл, так еще и умудрился опубликовать прокламацию о том, что таким образом он "внес свой скромный вклад в мир между нашими странами". "Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу", - пишет Станислав и продолжает: "Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан". Можно было бы отмахнуться. Мол, что возьмешь с великовозрастного ботаника, погруженного в интернет-игры.

Одесский шахматист Станислав Богданович Факти

Но дело вовсе не в том, что одессит не понимает, что в стране идет война. Проблема в том, что он понимает. Более того, призывает каждого хоть раз сыграть на стороне врага. Как Гиви? Как Захарченко? Как одесский "Оплот"? Но это не главное. Достаточно ли шахматист разбирается в геополитике, чтобы давать советы о примирении? Конечно же, нет. Однако его призыв к украинцам сыграть против Украины как нельзя лучше вписывается в российский нарратив, озвученный недавно Вячеславом Сурковым, о том, что никаких украинцев нет, а есть только "вирус украинства".

Станислав идет дальше. Он показывает на собственном примере, как выдавливать из себя украинство по капле. Не бесплатно, конечно же. Шахматист упоминает, что за игру на стороне России против Украины ему заплатили. Сам идеолог "русского мира" не смог бы переплюнуть Богдановича в его образцово-примирительной пропагандистской кампании на фоне шахматной партии.

Если бы спортсмены, артисты, культурные куртизанки и лоббисты "дружбы между народами" были частными лицами - это еще полбеды. Можно было бы подумать, что они просто осмелели на фоне примирительной риторики украинской власти и теперь выдают во вне все, о чем молчали вчера. Но ситуация носит системный характер. Так, 22 февраля полиция Италии провела обыски в номерах участников российской команды биатлонистов, которые приехали для участия в чемпионате мира.

Тогда же глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев пояснил, что проверка была связана с тем, что главный тренер сборной России Александр Касперович, замешанный в допинговом скандале, приехал на чемпионат мира с чужой аккредитацией. Чьей? Украинской! Но сборная Украины по биатлону - это ведь не частная контора. Тот факт, что украинская команда привезла в Италию тренера российской сборной, попытавшись "прикрыть" его украинской аккредитацией, должен был бы иметь последствия.

Как минимум - заявление руководства Министерства культуры, спорта и всего на свете. Вы слышали гневный спич господина Бородянского по итогам столь возмутительного факта? А его заместителей? Кого-нибудь наказали, уволили, хотя бы пожурили? Если Украина не реагирует на скандал с участием национальной сборной, провозящей российского гастарбайтера на чемпионат мира контрабандой, то стоит ли удивляться одесскому шахматисту, пропагандирующему в качестве рецепта мира сыграть на стороне России против Украины?

Этот случай примечателен тем, что спортсмен не пытается оправдаться тем, что не считает войну войной. Если бы Станислав Богданович считал военные действия на Донбассе и оккупацию Крыма внутренним гражданским конфликтом, он написал бы, что не считает Россию агрессором. Однако он четко дает понять, что осознает характер российско-украинского военного конфликта. Поэтому призывает "остановить междоусобицу". Иными словами, речь идет о "братушках", о братоубийственной войне.

То, что кажется инфантилизмом одесского шахматиста, на самом деле является пропагандой идеи "одного народа". Если раньше украинофобам приходилось прятаться за сложными идиотическими конструкциями о киевской хунте и народе Донбасса, то теперь они не прячутся и в унисон с Сурковым провозглашают, что окончанием войны (в российском понимании) может быть только уничтожение Украины. Лучше, если руками самих украинцев.

Формула мира а-ля "надо просто перестать стрелять" трансформировалась в "надо начать стрелять с российской стороны в украинцев, в Украину". Подобное было бы невозможно, если бы на уровне высшего руководства страны-жертвы не одобряли бы курс на примирение с агрессором любой ценой. Станислав Богданович - не причина. Он следствие. Он только показал, как на практике выглядит отказ от обороны в условиях иностранной агрессии.

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