Одесою пронісся страшний смерч зі зливою: перші фото та відео

У п'ятницю, 9 серпня, Одесою пройшла потужна злива, яка супроводжувалася штормовим вітром.

Як написала "Думская", вулицю Балківську затопило, що дуже ускладнило рух транспорту: роботу припинили трамваї №15 і 22. А на трасі Одеса-Київ машини з'їжджали на узбіччя (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Біля Одеського академічного театру музичної комедії дерево впало на контактну мережу – перестали їздити трамваї №5 та 28, а на вулиці Генерала Петрова гілка також впала на мережу, що зупинило рух 10-го трамвая.

Аркадія Думская

За інформацією "048.ua.", біля Музкомедії дерево не тільки обірвало дроти, а й придавило автомобіль.

Хмари Думская

Балківська Думская

Хмари над містом Думская

Дощ Думская

Дерево впало на авто 048.ua.

Дерево впало 048.ua.

Трамвай 048.ua.

Авто придавило 048.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Наталія Діденко прогнозувала, що в Одеській області 9 серпня будуть можливі зливи, грози і навіть шквали і град.

Також раніше, 3 серпня, в Одесі пройшла сильна зливу, затопивши практично все місто.

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