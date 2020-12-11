Я хочу, чтобы вы нашли буквально пару минут времени и почитали эти сообщения.

Это буквально 10 ая часть моих мессенджеров. А ещё пишут девочкам, звонят на рабочий телефон, звонят на личные. А ещё есть Вайбер и телеграмм. И туда тоже пишут..

Часть пациентов проходят мимо нас по касательной- звонок, просьба о помощи. Мы помогаем и эти люди уже дальше справляются сами. Мы не знаем как сложилась судьба, не вникаем в личные моменты. Так проще и результативнее. Как бы жестко это не звучало.

Но часть остаётся у меня в личке. Взрослые мужчины и женщины плачут, взрослые пишут о том, как чувствует себя мама или папа и кажется это пишут напуганные дети; они советуются, рассказывают о том как им страшно и больно. И я становлюсь частью этих семей. Я с утра уже думаю как же там мама Л. Или папа В. По вечерам Я пытаюсь найти слова , когда мне пишут "мама умерла", "вчера похоронили папу"

Я пытаюсь найти слова, когда пишут "Катерина, мне так страшно".

Наверное это самая важная часть моей работы сейчас. Я это сейчас очень четко поняла. Наверное иногда это важнее, чем помощь материально- Просто говорить, слушать. Дать ощущение испуганному человеку, что он не один. И конечно же таких людей уже столько, что я могу что-то упустить. Но это так сложно..

Но Есть ещё одна сторона медали. Чем больше тех, кому мы помогли и кто восхищён и благодарен, тем больше Тех, кому интересно Во что я одета, какая у меня укладка, с кем я общаюсь, кто за мной стоит, кто очередной "хозяин" моего фонда и с кем и как я сплю. Дошли даже до того, что выслеживали моего 80 Летнего отца на рынке, проверяя ходит ли он в маске и обсуждали на какой машине ездит моя сестра. все эти темы меня уже конечно давно не трогают. Я презираю сплетников и никогда не обращаю внимание на чужие разговоры.

Но сегодня мое терпение закончилось.

Мне прислали сообщение, где написано, что общим знакомым "доложили", что меня сегодня видели в офисе.

И вот "так она сидит на изоляции". Мол учит других, а сама шарится..

Так вот. Для тех, кто не понял.

Это мой офис. И я буду ползти туда даже если буду сдыхать. Потому что есть вещи, которые не могут быть сделаны без меня. Я должна подписывать документы, платежки, утверждать новые закупки. И кроме меня это никто не сделает. И не примет решение. Потому что за моей спиной никто не стоит, как бы не хотелось бы кому то утверждать, что "не могут обычные девочки вот так поднять такой фонд. Они все на зарплате у Сороса"

И я никогда не подвергла бы опасности своих сотрудников или людей, которые к нам приходят.

Напишу для тех, кто с первого раза не понял - в офисе находятся два переболевших сотрудника. Остальные по очереди.

Когда я прихожу подписать бумаги я надеваю респиратор, а если его нет -2 маски. Сижу в кабинете одна. И все остальное время я сижу дома.

А, да. По утрам я езжу на машине и покупаю кофе в парке. Мне выносят стакан на стойку, я не разговариваю ни с кем и тоже нахожусь в маске. Я делаю каждый день тест на антиген, два раза сдавала пцр.

В субботу все сотрудники фонда (контактные) тоже будут протестированы пцр и уже протестированы антигеном.

Но мы должны работать - потому что жизни сотен людей сейчас зависят от того, будем ли мы работать или нет. Вот как бы звучит несколько пафосно, но к сожалению так вышло..

Пожалуйста прекратите следить за каждым нашим шагом. Мы можем ошибаться тоже. Мы живые люди. Нам тоже страшно. И мы бы с удовольствием спрятались бы дома. Но так вышло, что у нас есть те, за кого мы отвечаем.

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На первом фото тот самый военный Александр, (который когда то потерял жену и детей на войне в одной из республик и привёз их сюда похоронить. Тут и остался. Думаю все помнят эту страшную и одновременно трогательную историю), один из первых наших подопечных на кислороде. Почти 2 месяца выкарабкивались они. Сначала тяжело болел Александр. Потом его жена.

Сегодня он Пришёл с тортом. И в один момент влюбил в себя весь женский коллектив. Вернее ту его часть, что осталась - Иру, Оксану и меня

"Моя семья жива благодаря вам, и тем кто вам помогает. Я вас читаю ежедневно. Не сдавайтесь. И если вы возьмёте автомат- Я если что буду на танке. рядом с вами. Оксане я пообещал два танца, но вам Катерина один отдаю со всей душой. Война закончится и мы обязательно станцуем.."

Я положила трубку и опять сидела минут 20 с комом в горле. Мозг отказывается принимать, что все это - и хорошее и плохое теперь наша жизнь.

Берегите себя. И почитайте скины. Это все живые люди и истории их жизни..

Одесса

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