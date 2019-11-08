Одеська область увійшла до трійки найнебезпечніших регіонів України

Одеська область увійшла до трійки найбільш несприятливих регіонів України за кількістю пограбувань.

Згідно з даними МВС, за 10 місяців цього року за кількістю пограбувань Одеський регіон посів третє місце в країні, поступившись лише Києву та Дніпропетровській області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook ексглава Нацполіціі, радник міністра внутрішніх справ України Сергій Князєв.

"Лідером невтішної статистики стала столиця (57 грабежів на 100 тисяч населення). Також найменш сприятливими для вечірніх прогулянок є Дніпропетровська (46 грабежів), Одеська (40), Харківська (32), Миколаївська (31), Кіровоградська (29) області", – повідомив Сергій Князєв.

затримання грабіжника Facebook Сергія Князєва

У той же час найбезпечнішими областями країни, за даними поліції, є Тернопільська (10 грабежів), Івано-Франківська (8), Донецька (6), Чернівецька (5) і Луганська (3) області.

Низький рівень злочинності в прифронтових регіонах Донбасу пояснюється великою кількістю там поліцейських і військових, а також відсутністю даних про реальну кількість населення в цих областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Нацполіціі озвучили шокуючу статистику рівня злочинності та кількості кримінальних проваджень в Україні.

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