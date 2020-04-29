Одесит хворіє на COVID-19 вже півтора місяці: лікарі дали пояснення

Медики стверджують, що коронавірус COVID-19 може залишатися в організмі протягом декількох тижнів. З такою ситуацією зіткнувся одесит, який став нульовим пацієнтом в місті, але все ще не вилікувався.

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Максим Головкін хворіє вже майже сім тижнів, з 14 березня він перебуває на самоізоляції після позитивного тесту і всього двічі виходив на вулицю за цей час. Хвороба протікає у нього в легкій формі, пише "Радіо Свобода".

Максим Головкін хворіє майже сім тижнів radiosvoboda.org

Всього Головкіну зробили чотири тести на коронавірус, наступний був запланований на 28 квітня. Хлопець обіцяє залишатися в самоізоляції і не виходити на вулицю без дозволу лікарів.

Реаніматолог-пульмонолог з Нью-Йорка Євген Пінеліс стверджує, що його медична практика підтверджує таке тривале виділення вірусу, однак у тяжкохворих хворих. Лікар не знає, чому це відбувається.

За словами професора кафедри дитячих інфекційних хвороб Оксани Виговської, в її практиці є пацієнтка, у якої вірус в організмі залишається стільки ж часу, скільки і у Головкіна – з кінця березня. Хоча вся її сім'я вже давно вилікувалася.

При цьому китайські лікарі зазначають, що підвищена мутагенность коронавірусу дозволяє йому існувати в організмі людини тривалий час. Це створює ризик виникнення нових спалахів COVID-19.

У їхньому дослідженні йдеться про те, що найтриваліше виділення вірусу спостерігалося у пацієнта в легкому стані. У пацієнта спочатку була тільки помірна лихоманка, а його температура тіла швидко знизилася до нормального рівня без всякої дихальної недостатності.

Всього чоловік хворів 49 днів, і допомогла йому трансфузія – переливання плазми крові пацієнта, який одужав. Коронавірус майже відразу зник, але потім знову повернувся, що може свідчити про хронічне захворювання на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна група вчених, яка спостерігала за пацієнтами в Китаї, прийшла до висновку, що пацієнти, які вилікувалися від коронавірусу, залишаються заразними ще протягом щонайменше 8 днів.