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29 квітня • оновлено в 19:25
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Одесит хворіє на COVID-19 вже півтора місяці: лікарі дали пояснення

1.5т
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Медики стверджують, що коронавірус COVID-19 може залишатися в організмі протягом декількох тижнів. З такою ситуацією зіткнувся одесит, який став нульовим пацієнтом в місті, але все ще не вилікувався.

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Максим Головкін хворіє вже майже сім тижнів, з 14 березня він перебуває на самоізоляції після позитивного тесту і всього двічі виходив на вулицю за цей час. Хвороба протікає у нього в легкій формі, пише "Радіо Свобода".

Максим Головкін хворіє майже сім тижнів

Максим Головкін хворіє майже сім тижнів

radiosvoboda.org

Всього Головкіну зробили чотири тести на коронавірус, наступний був запланований на 28 квітня. Хлопець обіцяє залишатися в самоізоляції і не виходити на вулицю без дозволу лікарів.

Реаніматолог-пульмонолог з Нью-Йорка Євген Пінеліс стверджує, що його медична практика підтверджує таке тривале виділення вірусу, однак у тяжкохворих хворих. Лікар не знає, чому це відбувається.

За словами професора кафедри дитячих інфекційних хвороб Оксани Виговської, в її практиці є пацієнтка, у якої вірус в організмі залишається стільки ж часу, скільки і у Головкіна – з кінця березня. Хоча вся її сім'я вже давно вилікувалася.

При цьому китайські лікарі зазначають, що підвищена мутагенность коронавірусу дозволяє йому існувати в організмі людини тривалий час. Це створює ризик виникнення нових спалахів COVID-19.

У їхньому дослідженні йдеться про те, що найтриваліше виділення вірусу спостерігалося у пацієнта в легкому стані. У пацієнта спочатку була тільки помірна лихоманка, а його температура тіла швидко знизилася до нормального рівня без всякої дихальної недостатності.

Всього чоловік хворів 49 днів, і допомогла йому трансфузія – переливання плазми крові пацієнта, який одужав. Коронавірус майже відразу зник, але потім знову повернувся, що може свідчити про хронічне захворювання на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародна група вчених, яка спостерігала за пацієнтами в Китаї, прийшла до висновку, що пацієнти, які вилікувалися від коронавірусу, залишаються заразними ще протягом щонайменше 8 днів.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
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