Певне, багато хто з нас думає над тим, чому саме з нами сталось те, що сталось? Розуміючи, що сталось все ще до того, як країна з заплющеними очима вирішила погратися в продовження серіалу Слуга народу.

Раніше сталось. Коли розумному і сучасному не давали ходу. Коли освіта і культура стали чимось зайвим і несерйозним. Коли торгові центри і оптовий базар 7-й кілометр ставали символами сучасності. Коли до просвітництва ставились як до другорядного явища.

Повірте, країну не врятує жодна успішна економічна модель чи найгеніальніші менеджери, яких багато хто чекає як манни небесної.

Лише ми самі. Своїм розумом, здібностями, прагненням виборсатися із пут минулого. Готові звідти виборсуватися.

Одеса – місто, яке має гроші. Звісно, у різних родин різні статки. Але іноді мені здається, що анекдот про три стадії закінчення грошей (нема грошей; зовсім немає грошей; наскільки немає грошей, що прийдеться долари міняти)- це саме про Одесу.

Одеса – це місто, яке має досить заповнені ресторани, клуби, модні торгові центри і т.д.

Одеса – це місто, де ви легко можете нарахувати десяток порш кайєнів за півгодини, якщо станете на одній із центральних вулиць.

Можна довго про це все розповідати.

Новини Русскомирцев и мышебратьев объединяет не Россия

Але Одеса – це ще і місто, де немає жодного великого, мережевого книжкового магазину. А ті, що є, точно не можуть похвалитися високими виторгами.

Одеса – це місто, де немає жодного видавництва. Справжнього, з повним циклом. Не друкарні, де ви можете за свої гроші щось надрукувати накладом в 100 примірників і дарувати друзям.

Одеса – це місто, де є один літературний фестиваль, та й той організовують і проводять німці. І ще один книжковий ярмарок "Зелена хвиля", який наскільки разюче відрізняються від Книжкового Арсеналу чи Форуму видавців, що вартий окремого посту.

Одеса – це місто, яке має мінімальну кількість справді сучасних і цікавих локацій. Як от Одеський художній музей, де директором Олександр Ройтбурд. Ви ж знаєте епопею з його спочатку непризначенням, а потім звільненням?

Одеса – це пару тисяч людей, які справді зацікавлені в іншому розвитку нашого міста. Це саме ті люди, які рятували місто від "руської весни", волонтерили, збирались докупи, коли треба було відстояти зелені чи приморські зони.

Але цього всього наскільки мало, що іноді охоплює розпач.

Я от швиденько подивилась, що пропонується одеситам із культурного продукту.

4 листопада буде "найкраще світове триб’ют-шоу з Італії - Magic Box з гордістю запрошує на незабутнє триб’ют шоу Адріано Челентано" (самого Челентано там не буде, як ви зрозуміли). Квитки від 240 до 780 гривень.

11 листопада. Люба Успенська. Квитки від 899 до 2 699 гривень. В оперному театрі.

12 листопада виступає Валерій Меладзе. Зал театру музичної комедії на 1300 місць. За 5 тисяч гривень квитки продано. Але ще є по 2000 гривень.

12 грудня. Дмитро Карпачов. "Мужчина. Руководство пользователя". Квитки від 490 до 1490 гривень. Розкуповують активно.

І все інше – приблизно таке ж саме. Люди йдуть на телевізійних персон. І готові за це платити шалені гроші.

А тепер подивіться на вартість квитків в одеські театри.

3 листопада. Спектакль Кайдаші. Український академічний музично-драматичний театр ім. В. Василька. Зала на 1200 глядачів. Квитки коштують від 40 до 200 гривень.

9 листопада. Театр на Чайній. Две дамочки в сторону севера. Зала вміщує 250 глядачів. Квитки 50 – 100 гривень.

10 листопада. Кірха. Орган і голос. Квитки 150 – 350 гривень.

14 листопада. Одеський оперний театр. Запорожець за Дунаєм. Зала на 1600 місць. Квитки 40 – 300 гривень.

16 листопада. Театральний простір ТЕО – підземний театр. Спектакль Омут. Зал на 100 глядачів. Квитки – 100-150 гривень.

Новини День визволення Одеси

І квитків повно в усі театри.

Є звичка ходити в ресторани і немає звички ходити в театри, музеї, галереї, на виставки, в книгарні, на дискусії і так далі.

P. S.

1. В 1913 році в Одесі було 14 театрів. Зараз - 13, але це разом з любительськими і всіма студіями.

2. Існує така цифра, яка публічно озвучена: у культурному житті Одеси беруть участь приблизно 10 тисяч одеситів, або 1 відсоток жителів міста.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!