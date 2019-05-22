"Одеса – російське місто!" Цимбалюк жорстко зчепився з фанатом "русского міра"

Між українським журналістом Романом Цимбалюком та головою Фонду прогресивної політики (Росія) Олегом Бондаренком трапилася гостра суперечка щодо російсько-української війни.

Бурхлива дискусія зав'язалася в ефірі радіо "Ехо Москви" після того, як російський діяч почав озвучувати антиукраїнські випади і зазіхати на територіальну цілісність нашої країни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Почувши окупаційну риторику українофоба, Цимбалюк поклав край його спічу і дохідливо пояснив, ким насправді є для України Російська Федерація.

"У 2014 році адепти "прекрасної і великої" Росії розповідали нам про те, що "Одеса наш", "Одеса – російське місто" й усіляку нісенітницю і маячню. І ці маревні тези п'ятирічної давності оголошуєш ти. Ні, Одеса, Донецьк, Сімферополь і Севастополь – це українські міста! Частина з них російськомовні, частина з них окуповані. Від цього вони не стають менш українськими, ніж Львів. Ось і все!" – яскраво висловився журналіст.

Однак Бондаренко заявив, що Росія нібито не претендує на Одесу. Зі свого боку Цимбалюк нагадав йому, як буквально декілька хвилин тому його опонент наполягав на проведенні в місті "референдуму" про входження в Росію. Крім того, він запитав у фаната "русского міра" про те, чи жалкує він, що президент РФ Володимир Путін не ввів в Одесу війська.

"Знаєш, я жалкую! Я жалкую! Тоді б ось ті 52 особи не загинули 2 травня 2014 року!" – нахабно вигукнув українофоб.

Роман Цимбалюк Крим.Реалії

"То, значить, ти – російський нацист?! Так я розумію? А 13 тисяч, яких ви на Донбасі розкатали, тобі не шкода, так?!" – емоційно відповів йому Цимбалюк.

Однак Бондаренко не відмовлявся від своєї пропутінської пропаганди і продовжив наполягати на тому, що українці на Донбасі "воювали самі з собою", адже російської армії там нібито не було.

Цимбалюк знову перервав брехню опонента, підкресливши, що він не хоче, щоб Україна реалізувала головну мрію Кремля – прийшла цілувати його чобіт.

Пропагандист звинуватив українця в озвучуванні маячні й закликав нормально спілкуватися. Однак Цимбалюк відповів, що він не може нормально спілкуватися з людиною, яка говорить, що Одеса – російське місто і жалкує, що туди не ввели російську армію.

"На рахунок Одеси ти не переживай. Одеса – не частина сучасної Росії, так, але це безумовно один із центрів "русского міра", подобається це комусь чи ні. Так склалося історично. І не тобі, не мені це міняти. Для цього потрібно, щоб минуло ще 300 років, щоб це змінилося. І там має з'явитися щось інше", – їдко висловився Бондаренко.

Після цієї репліки суперечка стала ще більш гострою і практично переросла у конфлікт. "Повторюся – Україну ви ніколи не отримаєте! Є єдиний випадок – військовий", – вступив Цимбалюк у нову фазу сутички.

"Ну, ніколи не говори ніколи", – з усмішкою відрізав Бондаренко. "Ага, тобто, все-таки тобі мало?! Понівечили схід України і вам мало?! Я вас зрозумів, так і запишемо", – скипів український журналіст.

Натомість росіянин лише вкотре підтвердив свої слова, їдко сказавши: "Так, мені мало".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк вступив у гостру суперечку зі скандальним колегою Олександром Чаленком, який після Революції Гідності втік до Росії. Він розніс його пропагандистський спіч про "єдиний народ" і нібито вину України в початку війни на Донбасі.

Також журналіст дохідливо пояснив журналістці "Ехо Москви", чому вона не може дорікати Україні необ'єктивним висвітленням інформації про її країну. Він підкреслив, що наша держава постійно продовжує страждати через збройну агресію Кремля.

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