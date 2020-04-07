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7 квітня • оновлено в 14:01
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Очільник МОЗ звернувся до українців з сильною промовою через коронавірус: пандемія оголила проблеми

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Пандемія коронавірусу має навчити українців цінувати прості життєві речі. Крім того, вона повинна стати стимулом для революційного перетворення системи охорони здоров'я в Україні.

Про це у зверненні до українців заявив очільник МОЗ Максим Степанов на сторінці відомства у Facebook. Зокрема, він пообіцяв, що пацієнти будуть забезпечені якісним лікуванням, а лікарі та інші медики – достойними умовами праці.

Максим Степанов

Максим Степанов

Facebook МОЗ

Нижче наводимо повний текст звернення без змін.

Вітаю, друзі. Зараз весь світ бореться з пандемією. Однак це не тільки час боротьби, але й час переоцінки цінностей. Ті прості речі, яких раніше ми навіть не помічали, поки стали недоступними: прогулянка в парку, зустріч з друзями, кіно, кафе і ресторани. Можливість не боятися за близьких. Не чекати вечірніх новин. Дихати через маску. Обійматися при зустрічі.

Пандемія вчить нас цінувати прості речі, а ще вона оголила ті проблеми, які існують в українській системі охорони здоров'я, і поставила її реформування за пріоритет для країни, винесла це питання на перший план.

Однак в цих важких обставинах проявляються не тільки проблеми, але і сильні позитивні людські якості. Ми бачимо взаємну підтримку і допомогу. Лікарі, волонтери, представники бізнесуце єдина команда, яка зараз працює 24/7. І це приклад того, що кожен з нас може внести свій вклад у збереження здоров'я рідних і суспільства.

СьогодніДень здоров'я, і я хочу пообіцяти: Україна неодмінно матиме сучасну і ефективну медицину. Наші пацієнти зможуть своєчасно отримувати всю необхідну медичну допомогу, а лікаріпрацювати в гідних умовах. Я впевнений, що це можливо. Вже сьогодні ми крок за кроком рухаємося до цієї мети.

Бережіть себе, піклуйтеся про близьких і залишайтеся вдома. Тоді прості, але безцінні речі швидше стануть знову доступними. Але сподіваюся, що ми назавжди будемо розуміти їхню соціальну значимість.

Новина оновлюється.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Радуйтесь солнышку, что вам еще остается))))
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Суспільство

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