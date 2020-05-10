Очільник МОЗ звернувся до українців через послаблення карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до українців напередодні послаблення карантину через коронавірус і закликав їх не втрачати пильності.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Під час брифінгу він наголосив, що після 11 травня має бути баланс між збереженням життя та здоров'я людей і запуском економіки (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Тому організація необхідних протиепідемічних заходів та їх дотримання є надважливими питаннями", – зазаначив Степанов. Він також нагадав громадянам, що з 11 травня в країні відкривається торгівля непродовольчими товарами, перукарні та салони краси, починають працювати різні суб'єкти, які надають дозвільні послуги, відновлюється надання стоматологічної допомоги, яка була заборонена на час карантину.

Максим Степанов SNG.fm

"При цьому МОЗ видало на своєму сайті рекомендації, як саме себе потрібно поводити і яких заходів протиепідемічних потрібно дотримуватися. В мене дуже велике прохання до всіх наших українців – незважаючи на послаблення карантину, я прошу дотримуватися всіх цих заходів", – звернувся міністр до народу.

"Я прошу дотримуватися маскового режиму, користуватися антисептиками та всіма рекомендаціями, які МОЗ кожного дня дає. Це дуже важливо, бо напряму впливає на наше здоров'я. Бережіть себе і будьте здорові!" – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України в четвер, 7 травня, опублікував офіційну постанову про пом'якшення обмежувальних заходів через коронавірус з 11 травня і продовження карантину до 22 травня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся