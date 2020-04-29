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29 квітня • оновлено в 11:53
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Очільник МОЗ жорстко виступив проти масових скорочень лікарів

1.6т
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що країна не може допустити масового скорочення лікаря та медпрацівників.

Свою категоричну позицію щодо цього він озвучив на брифінгу 29 квітня, зазначивши, що вже на цьому тижні МОЗ та Мінфін виділить в області 240 млн грн для безперебійної роботи лікарень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, кошти передусім будуть спрямовані в ті медустанови, де є заборгованість щодо зарплат та спостерігається систематичне недофінансування.

Максим Степанов

Максим Степанов

"Вести"

Також Степанов зазначив, що зараз триває аудит МОЗ, метою якого є аналіз старту другого етапу медреформи та припинення скорочення медиків.

"Сигнали, які ми бачимо, досить тривожні. Те, що відбувається з екстреною медичною допомогою, психіатричними лікарнями, тублікарнями. Це не оптимізація. Потрібно називати речі своїми іменами. Це банальне скорочення медпрацівників", – занепокоївся міністр, попередивши, що якщо цього не зупинити, то країна втратить тисячі лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Степанов заявив, що наслідком так званої оптимізації в сфері медицини, яка передбачена другим етапом реформи, може стати спалах туберкульозу в країні. За його словами, через 2-3 роки зростання захворюваності цією небезпечною недугою може становити 30%.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
медична реформа
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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